Deux accidents de motos faisant des blessés graves et au moins un mort

Deux graves accidents de moto ont eu lieu dimanche matin dans le sud du Québec, faisant au moins un mort.

Un homme de 48 ans a perdu la vie après une sortie de route dans une courbe à Saint-Denis-sur-Richelieu, en Montérégie. L’accident est survenu vers 8h45 sur la route 137, près de la route Goddue.

Le conducteur a succombé à ses blessures à l’hôpital, a indiqué la Sûreté du Québec. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes et circonstances de cette embardée.

Quelques heures plus tard, un accident impliquant trois motos est survenu sur l’autoroute 30 dans le secteur de Bécancour, au Centre-du-Québec, causant trois blessés graves.

Un peu avant midi, deux motos sont entrées en collision alors que l’une roulait vers l’est et l’autre vers l’ouest. À la suite de cet impact, une autre moto a percuté les débris présents sur la chaussée. Les véhicules circulaient dans deux groupes distincts.

«Au total, on a eu quatre personnes qui ont été transportées à l’hôpital, dont trois dans un état grave et un blessé plus léger», a mentionné le porte-parole de la SQ, le sergent Stéphane Tremblay

Ce secteur de l’autoroute a été fermé à la circulation, occasionnant un détour. Une enquête est menée afin de faire la lumière sur les causes de cet événement.