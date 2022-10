Deux accidents en 30 minutes à Saint-Ambroise-de-Kildare font 3 blessés

QUÉBEC — L’alcool pourrait être en cause dans deux accidents distincts survenus à une demi-heure d’intervalle à Saint-Ambroise-de-Kildare, dans la région de Lanaudière, et qui ont fait trois blessés graves.

Les services d’urgence ont d’abord été appelés à intervenir sur les lieux d’une collision frontale survenue vers 00 h 15 dimanche sur la route 343.

«Selon les premières informations, un conducteur de 43 ans au volant d’une Caravan serait entré en collision avec un VUS en face à face. L’homme de 43 ans de Saint-Alphonse-Rodriguez aurait subi des blessures graves, mais qui ne mettraient pas sa vie en danger», a précisé l’agent Nicolas Scholtus, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Le conducteur du véhicule utilitaire sport (VUS), âgé de 45 ans, a également subi des blessures graves, mais il était dans un état stable à l’hôpital. Sa passagère n’a pas été blessée.

Par ailleurs, le conducteur du véhicule Dodge Caravan pourrait maintenant faire face à la justice. Des échantillons de sang ont été prélevés sur le suspect de 43 ans afin d’analyser son taux d’intoxication.

La route 343 a été fermée jusqu’à environ 7 h 00 ce matin afin que des experts en reconstitution de scène d’accident de la Sûreté du Québec puissent en faire l’analyse. Des enquêteurs de la SQ ont aussi été dépêchés sur les lieux.

«Le suspect pourrait faire face à des accusations en matière de capacités affaiblies par l’alcool, causant des lésions corporelles», a précisé l’agent Scholtus.

Un deuxième accident en 30 minutes

Puis, vers 00 h 45, les services d’urgence ont aussi été appelés sur les lieux d’une autre collision survenue à proximité, cette fois sur le rang Kildare, qui croise la route 343.

À cet endroit, ils ont prêté assistance à un adolescent de 16 ans dont le scooter venait d’être heurté par une voiture berline.

«Selon les premières informations, un conducteur de 24 ans au volant d’une berline serait entré en collision avec un cyclomoteur alors que ce dernier s’engageait sur la route à partir d’une entrée privée», a expliqué le porte-parole de la SQ.

L’adolescent a été transporté à l’Hôpital-du-Sacré-Coeur-de-Montréal pour y soigner des blessures graves, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Quant au jeune conducteur de la berline, ce dernier n’est pas au bout au de ses peines.

«Le suspect de 24 ans a été conduit au poste de police afin de se soumettre à une évaluation éthylométrique. Le rang Kildare a été fermé jusqu’à 7 h 00 ce matin afin que les reconstitutionnistes et les enquêteurs de la Sûreté du Québec puissent établir les causes et circonstances entourant la collision», a précisé l’agent Scholtus.

Le jeune homme pourrait faire face aussi à un chef d’accusation de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool causant des lésions corporelles.