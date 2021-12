Deux ados de 16 et 17 ans blessés par balle dans l’arrondissement d’Anjou à Montréal

MONTRÉAL — Une double tentative de meurtre est survenue dans l’arrondissement d’Ajou à Montréal, jeudi soir.

Un appel a été lancé aux services d’urgence pour signaler des coups de feu entendus sur le boulevard des Roseraies.

À leur arrivée sur les lieux, les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont localisé un adolescent atteint par balles au haut du corps dans son véhicule sur la place Cointerel. Le jeune âgé de 16 ans a été transporté dans un centre hospitalier dans un état critique.

Selon les informations transmises par le porte-parole du SPVM, Jean-Pierre Brabant, un deuxième individu blessé a été localisé à proximité, sur le boulevard des Galeries d’Ajou. Le jeune de 17 ans avait été atteint au haut du corps par balles et aurait subi des blessures superficielles. Ce dernier a aussi été transporté dans un centre hospitalier, mais on ne craint pas pour sa vie.

Les enquêteurs sont sur les lieux des deux scènes et seront assistés des techniciens en identité judiciaire afin de mettre en lumière les causes et circonstances entourant ce qui est considéré comme une double tentative de meurtre.

Des périmètres de sécurité ont été érigés par le SPVM. Les policiers n’ont procédé à aucune arrestation. L’enquête se poursuit.