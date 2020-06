Deux adultes et un enfant meurent dans un accident de motomarine à Nicolet

NICOLET, Qc — Trois personnes ont perdu la vie, dont un garçon de quatre ans, dans un accident entre deux motomarines survenu samedi après-midi sur la rivière Nicolet.

Les trois victimes prenaient place sur la même motomarine. En plus du petit garçon, un homme de 34 ans et une femme de 32 ans ont péri. Les trois victimes avaient été transportées au centre hospitalier, où les décès ont été constatés.

Selon ce que rapporte l’agente Valérie Beauchamp de la Sûreté du Québec, deux personnes se trouvaient sur la deuxième motomarine impliquée dans l’impact. Un homme dans la trentaine a subi des blessures graves et se trouve toujours à l’hôpital. On ne craindrait pas pour sa vie. Une jeune fille a subi des blessures mineures.

Les services d’urgence ont été appelés à se rendre dans le secteur du 2770, rang Bas-de-la-Rivière, vers 15h15 samedi. Sur place, ils ont trouvé cinq personnes blessées à qui des plaisanciers avaient porté secours.

Toujours selon la SQ, les passagers des deux motomarines portaient des vestes de flottaison.

Un enquêteur a été dépêché sur les lieux pour déterminer les causes et les circonstances de l’accident. L’alcool ne serait pas en cause. Un reconstitutionniste doit également être affecté à l’enquête.