Deux agents de la Police provinciale de l’Ontario blanchis pour la mort d’un homme

TORONTO — La «police des polices» en Ontario a blanchi deux agents de la police provinciale qui avaient abattu un homme de 73 ans lors d’un échange de coups de feu l’été dernier.

L’Unité des enquêtes spéciales (UES) a déclaré lundi que le recours à la force par les deux agents de la Police provinciale de l’Ontario avait été «raisonnable et proportionnelle à la menace», puisque Leslie Hegedus, de Haliburton, avait déjà agressé ce jour-là plusieurs personnes et tiré sur la police.

L’UES souligne que la fusillade a été ce jour-là le point culminant d’une série d’événements qui avaient débuté le matin du 15 juillet 2020. Tout avait commencé lorsque M. Hegedus s’est rendu dans une épicerie «où il s’est battu avec des membres du personnel à cause du port du masque», relate le rapport.

L’UES affirme que la victime est ensuite partie à bord de son véhicule et «en conduisant, il a endommagé d’autres véhicules». Arrivés au domicile de M. Hegedus, les policiers ont été la cible de deux coups de feu, sans être atteints, selon l’UES.

L’un des policiers a alors repéré la silhouette d’une personne dans les buissons et l’a sommée de montrer ses mains. L’UES affirme que M. Hegedus a plutôt tiré avec son fusil sur l’un des policiers, et les deux agents ont ouvert le feu. L’homme a été atteint à trois reprises. Le médecin légiste a attribué sa mort à une «blessure par balle du côté droit du dos».

«Il n’est pas vraiment possible de douter que M. Hegedus avait l’intention de tuer les agents», conclut le directeur de l’UES, Joseph Martino, dans son rapport sur l’incident. «À cet instant, la vie des agents était grandement menacée et, à mon avis, leur réaction a été raisonnable et proportionnelle à la menace lorsqu’ils ont décidé d’employer à leur tour une force mortelle.»