Deux Américains détenus en Italie à la suite de la mort d’un policier

ROME — Deux jeunes adultes américains ont été incarcérés samedi pendant que les autorités italiennes enquêtent sur leur prétendu rôle dans l’assassinat au couteau d’un policier survenu dans une rue située près de leur hôtel.

Selon l’ordre de détention signée par les procureurs et vue à la télévision d’État RAI, les suspects, tous deux de San Francisco, se nomment Gabriel Christian Natale Hjorth et Finnegan Lee Elder. Le premier serait âgé de 19 ans, tandis que le second soufflera sur sa 19e chandelle d’ici la fin de l’année.

L’ordre de détention accuse Elder d’avoir poignardé vendredi à plusieurs reprises le carabinier Mario Cerciello Rega, âgé de 35 ans. Les enquêtent mentionnent que la victime et un autre policier étaient vêtus en civil lorsqu’ils ont été confrontés par les deux Américains au sujet d’une transaction de drogue qui a mal tourné.

L’autre Américain aurait frappé plusieurs fois le partenaire de Rega à poigts nues. Celui-ci n’a pas été blessé sérieusement et est considéré comme un témoin important dans l’enquête.

En vertu du droit italien, toute personne complice d’un assassinat peut être accusée de meurtre même si elle n’a pas accompli le meurtre elle-même.

Les deux Américains sont aussi soupçonnés de tentative d’extorsion.

L’avocat d’Elder a déclaré aux journalistes que son client avait exercé son droit de ne pas répondre samedi aux questions au cours de son interrogatoire. Celui de Natale Hjorth n’a pas parlé aux reporters.