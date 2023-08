Deux ans après l’arrivée des talibans, les femmes afghanes cherchent de l’aide

OTTAWA — À l’approche du deuxième anniversaire de la prise de contrôle de Kaboul par les talibans, les femmes afghanes demandent aux Canadiens de se joindre à elles pour protéger les acquis en matière d’éducation des filles et résister à la légitimation du groupe terroriste.

Pendant ce temps, Ottawa ne dit pas quand les groupes d’aide canadiens pourront lancer des projets en Afghanistan.

«Il s’agit d’une véritable crise humanitaire et des droits de l’homme qui dure depuis deux ans», a déclaré Murwarid Ziayee, directrice principale de l’organisation Canadian Women for Women in Afghanistan.

Le groupe fait partie d’une coalition qui prévoit de marcher sur la Colline du Parlement dimanche après-midi dans le cadre d’un effort mondial pour que les pays aident à rassembler des preuves de «l’apartheid des sexes». Ils souhaitent que les talibans soient éventuellement poursuivis par la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité.

La ligne dure du groupe fondamentaliste a pris le contrôle de l’Afghanistan le 15 août 2021, après le retrait des troupes américaines et d’une mission militaire de deux décennies à laquelle le Canada avait largement participé.

Cent soixante-cinq Canadiens, dont sept civils, ont trouvé la mort au cours de cette mission. Pendant cette période, les filles ont pu aller à l’école et ont gravi les échelons des universités, des entreprises et des ministères.

Immédiatement après la prise de pouvoir des talibans, les sanctions mondiales ont aggravé la crise économique, suivie d’intempéries et de tremblements de terre. Six mois après la chute de Kaboul, les Nations unies ont signalé que 95 % des Afghans ne mangeaient pas à leur faim.

Les talibans se targuent d’une diminution des attentats à la bombe et des pots-de-vin sous leur règne, mais les Nations unies ont documenté le traitement atroce réservé aux femmes, qui se sont vu refuser des services médicaux vitaux et interdire l’accès à de nombreuses professions.

Ce mois-ci, le service persan de la BBC a rapporté que les dirigeants talibans de certaines provinces ont étendu l’interdiction de l’éducation aux filles dès l’âge de 10 ans. Les talibans avaient déjà interdit aux filles de fréquenter les écoles secondaires.

Mme Ziayee a grandi à Kaboul et a passé deux décennies à travailler sur des projets de développement en Afghanistan pendant la période démocratique.

Son groupe gère des écoles et a récemment demandé à des élèves âgés de 10 à 12 ans de dessiner la façon dont ils voyaient leur avenir. Beaucoup se sont dessinés derrière des barreaux ou dans une grotte, tandis que d’autres ont dessiné l’obscurité totale.

«La réalité de leur vie est si difficile à digérer. Ce que nous entendons, c’est un sentiment de désespoir», a-t-elle témoigné.

«Cela me donne envie d’être plus forte et de me battre parce qu’ils ne peuvent pas le faire de l’intérieur, bien que les femmes aient fait preuve de tant de force et de bravoure en résistant aux talibans.»

L’organisation Canadian Women for Women en Afghanistan a transféré certaines de ses écoles physiques vers l’apprentissage en ligne, que les parents font suivre à leurs filles en secret.

Il s’agit d’un acte de foi — l’idée est de maintenir les acquis en matière d’éducation afin que les filles puissent retourner en classe dès qu’elles le peuvent, sans manquer des années entières.

Au sein de la diaspora afghane, le débat fait rage pour savoir si les pays doivent accepter le régime des talibans et collaborer avec eux pour soulager la faim, ou s’en tenir aux principes dans l’espoir de saper l’emprise du groupe terroriste sur le pays. Les agences des Nations unies se sont également divisées, certaines suspendant les activités qui excluent les femmes et d’autres limitant leur travail à des équipes exclusivement masculines.

Mme Ziayee a affirmé qu’il ne devrait pas y avoir de compromis entre les valeurs et l’aide.

Selon elle, les sanctions générales imposées à l’Afghanistan punissent les gens ordinaires et devraient plutôt viser certains chefs talibans qui voyagent ou font des affaires à l’étranger. Elle a ajouté que cela pourrait inciter à rendre des comptes sur les atrocités commises en matière de droits de l’homme.

Le Canada peut financer des projets d’apprentissage en ligne et donner suite à sa promesse tardive de réinstaller 40 000 Afghans. Ottawa pourrait également tenir sa promesse de permettre aux organismes canadiens d’aider la population afghane, a-t-elle ajouté.

Les libéraux ont adopté la loi C-41 en juin, qui modifie certaines parties de la loi canadienne sur le terrorisme interdisant aux travailleurs humanitaires d’embaucher ou d’acheter quoi que ce soit en Afghanistan, au motif que payer des impôts aux talibans équivaut à financer un groupe terroriste.

La loi a immédiatement causé des obstacles aux groupes humanitaires qui tentent d’acheminer de la nourriture et des fournitures médicales dans le pays. Elle soumet les groupes, tels que ceux qui tentent de construire des cliniques ou des puits, à un processus d’autorisation, sans date de lancement.

Dans une présentation faite le 14 juillet aux parties prenantes, le ministère de la Sécurité publique a déclaré qu’il prévoyait de lancer ce processus d’autorisation «dans les mois à venir».

La sénatrice Ratna Omidvar a défendu cette loi pendant plus d’un an et a contribué à l’amender afin que l’aide soit plus rapide et qu’Ottawa examine l’efficacité de la loi.

Mme Omidvar n’a pas reçu de calendrier pour la mise en œuvre de la loi, mais elle affirme que les fonctionnaires travaillent au lancement du processus d’autorisation. Elle s’attend à ce qu’ils annoncent le format dans le courant du mois de septembre.

«Dans la vie politique et parlementaire du Canada, ce n’est peut-être pas trop long, a-t-elle déclaré. Les choses bougent ; je sais que les groupes voudraient obtenir l’autorisation le plus tôt possible.»

Mme Ziayee s’inquiète du fait qu’Ottawa n’ait toujours pas réglé un problème que les alliés ont résolu quelques mois après la prise de Kaboul par les talibans.

«Même si nous apprécions vraiment que ce projet ait été adopté, nous avons besoin d’un peu de clarté, a-t-elle affirmé. Nous ne pouvons pas attendre deux ans de plus pour avoir un calendrier ou une date de début.»