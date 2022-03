Deux arrestations pour crimes avec armes à feu perpétrés à Montréal et à Laval

MONTRÉAL — Deux suspects soupçonnés d’avoir commis une série d’actes criminels en ayant recours à des armes à feu et à un véhicule volé, du 22 février au 3 mars derniers à Montréal et à Laval, ont été arrêtés récemment selon ce que la police annonce jeudi.

Matisse Brière-Duval et Akeem François, tous deux âgés de 19 ans, ont comparu au Palais de justice de Montréal vendredi dernier afin de faire face à plusieurs chefs d’accusation, dont possession d’une arme à feu, d’avoir braqué une arme à feu, de vol qualifié et de recel.

Les deux suspects avaient été arrêtés par la police la veille, le 10 mars, avec la collaboration de membres du Groupe tactique d’intervention (GTI). Akeem François avait une arme à feu chargée sur lui lors de son arrestation.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), les deux hommes sont liés à au moins trois incidents.

Le 22 février, un individu a pointé une arme à feu vers un automobiliste stationné dans l’arrondissement de Rivière-des-Praires–Pointe-aux-Trembles avant de lui ordonner d’en sortir et de fuir à bord du véhicule volé en compagnie d’un complice.

Le 3 mars, ce même véhicule aurait servi à tirer cinq coups de feu vers une résidence de la 24e Avenue dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Et plus tard ce même jour, deux individus armés accompagnés d’un troisième suspect ont volé pour près de 75 000 $ en téléphones cellulaires et accessoires d’un établissement du boulevard des Laurentides, à Laval, avant de prendre la fuite à bord du même véhicule volé le 22 février.

Le SPVM signale que des agents du Service de police de Laval (SPL) ont collaboré à l’enquête menant à l’arrestation des deux jeunes hommes.