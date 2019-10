Deux astronautes effectuent la première sortie spatiale toute féminine

CAP CANAVERAL, Fla. — Deux femmes astronautes ont franchi une étape historique loin au-dessus de la Terre, vendredi, en quittant la Station spatiale internationale pour réparer une partie du réseau électrique.

Lorsque les astronautes de la NASA Christina Koch et Jessica Meir sont sorties l’une après l’autre, il s’agissait de la première fois en un demi-siècle de sorties dans l’espace qu’une femme sortait de la cabine sans collègue masculin.

Kathy Sullivan, la première femme américaine à être sortie dans l’espace il y a 35 ans, était ravie. Elle a ajouté que c’était bien d’avoir enfin suffisamment de femmes entraînées pour des sorties dans l’espace pour que cela puisse se produire.

Les dirigeants de la NASA — ainsi que plusieurs autres personnes à travers le monde — ont applaudi Mmes Koch et Meir. Et plusieurs ont aussi dit espérer qu’une sortie spatiale toute féminine deviendra éventuellement quelque chose de banal.

L’administrateur de la NASA Jim Bridenstine a assisté au grand événement depuis les bureaux de la NASA à Washington.

«Nous avons les bonnes personnes qui font le bon travail au bon moment», a-t-il déclaré. «Elles sont une source d’inspiration pour les gens du monde entier, y compris pour moi. Et nous sommes très heureux de commencer cette mission.»

La NASA souhaitait à l’origine organiser une sortie féminine dans l’espace au printemps dernier, mais ne disposait pas de suffisamment de combinaisons de taille moyenne. Mmes Koch et Meir étaient censées installer de nouvelles batteries lors d’une sortie dans l’espace la semaine prochaine, mais ont dû sortir trois jours plus tôt pour s’occuper d’une panne d’équipement survenue pendant le week-end. Elles doivent remplacer un ancien chargeur de batterie pour l’une des trois nouvelles batteries installées la semaine dernière par Mme Koch et Andrew Morgan.

«Jessica et Christina, nous sommes si fiers de vous. Vous allez vous en sortir à merveille aujourd’hui», a lancé Andrew Morgan par radio lorsque les femmes sont sorties.

Mme Meir, qui fait sa première sortie, est devenue la 228e personne dans le monde à mener une sortie dans l’espace et la 15e femme.

C’était la quatrième sortie dans l’espace de Mme Koch, qui a sept mois d’écoulés dans une mission de 11 mois, la plus longue jamais effectuée par une femme.