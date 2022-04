Deux autres journées de grève des 26 000 fonctionnaires du SFPQ

MONTRÉAL — Quelque 26 000 fonctionnaires à l’emploi des différents ministères et organismes gouvernementaux du Québec seront de nouveau en grève, mardi et mercredi, ce qui affectera plusieurs services au public.

Il s’agira de leurs deuxième et troisième journées d’un mandat de 10 jours de grève à exercer au moment opportun. Leur première journée de grève avait eu lieu le 30 mars.

La convention collective de l’unité fonctionnaires du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) est échue depuis le 31 mars 2020, comme c’était le cas pour les autres syndicats des secteurs public et parapublic. Ces derniers ont presque tous renouvelé leur convention collective depuis.

Des membres du SFPQ doivent d’ailleurs manifester à Québec et à Montréal, mardi et mercredi, devant l’Assemblée nationale et devant les palais de justice de la métropole et de la capitale.

La rémunération est au coeur du litige. Le SFPQ estime que les salaires ne sont plus concurrentiels et nuisent au recrutement, voire à la rétention du personnel dans la fonction publique.

Québec a déjà fait savoir que la négociation se poursuivait avec le SFPQ et qu’il ne voulait pas négocier sur la place publique.