Deux avocats interdits de pratique dans l’affaire de la surveillance d’un juge

WINNIPEG — Le Barreau du Manitoba a interdit à deux avocats albertains d’exercer dans la province et leur a ordonné de payer 5 000 $ chacun après avoir reçu des plaintes selon lesquelles ils avaient embauché un enquêteur privé pour surveiller un juge qui entendait une affaire impliquant des ordonnances de santé publique touchant la COVID-19.

John Carpay, président du Centre juridique pour les libertés constitutionnelles de Calgary, et Randal Jay Cameron ont été accusés par l’organisme de réglementation indépendant, notamment d’atteinte au respect du public pour l’administration de la justice et d’atteinte à l’intégrité.

Ayli Klein, l’avocate du Barreau, a déclaré à un comité, lors d’une audience disciplinaire lundi, que l’interdiction de MM. Carpay et Cameron de pratiquer le droit dans la province était la peine la plus grave possible.

«Leur inconduite est vraiment choquante», a-t-elle plaidé.

«Il est crucial que le panel envoie un message sans équivoque … ce qu’ils ont fait n’était pas professionnel», a-t-elle ajouté.

Les deux avocats ont accepté les recommandations du Barreau. M. Carpay a plaidé coupable de manquement à l’intégrité tandis que M. Cameron a admis une faute professionnelle.

M. Carpay a déclaré au comité qu’il regrettait ses actions.

«Je reconnais pleinement que ma demande de surveillance du juge en chef (Glenn) Joyal était en violation de mes obligations professionnelles en tant qu’avocat envers le tribunal et la société», a déclaré M. Carpay.

Les avocats des deux hommes affirment que ceux-ci n’ont jamais voulu s’immiscer dans une affaire devant les tribunaux. M. Cameron n’était pas présent lors de l’audience de lundi.

Les deux hommes représentaient plusieurs églises qui ont tenté en 2021 de faire annuler les ordonnances de santé publique du Manitoba, qui empêchaient les services religieux en personne au plus fort de la pandémie.

M. Carpay a déclaré dans un communiqué de presse, diffusé par le centre juridique, qu’il avait été informé des accusations criminelles portées contre lui en décembre 2022. Il continue de nier tout acte criminel.

L’avocat de M. Carpay a déclaré au comité que le Barreau de l’Alberta tiendrait sa propre audience une fois celle du Manitoba terminée.