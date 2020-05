Deux baleines noires ont été aperçues dimanche dans le golfe du Saint-Laurent

Pêches et Océans Canada affirme que les baleines noires de l’Atlantique Nord sont de retour dans les eaux canadiennes.

Deux de ces mammifères marins ont été aperçus dimanche dernier dans les eaux du golfe du Saint-Laurent par l’équipage d’un avion du ministère qui faisait de l’observation aérienne.

La baleine noire de l’Atlantique Nord est une espèce en danger. Depuis juin 2017, au moins 29 de ces immenses bêtes sont mortes, un nombre inhabituellement élevé qui a réduit la population de l’Atlantique Nord à environ 400 bêtes.

Pêches et Océans Canada ajoute que de nombreuses mesures de pêche pour 2020 sont maintenant en place dans les provinces de l’Atlantique et au Québec pour aider à protéger ces baleines pendant leur séjour au Canada.

Ces mesures demeurent axées sur la prévention des collisions avec les navires et des empêtrements dans les engins de pêche.

Un nouveau protocole de fermeture en vigueur toute la saison sera mis en place dans le golfe du Saint-Laurent dès l’ouverture de la pêche au crabe des neiges. Les fermetures en vigueur toute la saison seront appliquées aux zones où l’on repère des regroupements de baleines.

Si des baleines sont repérées dans la même zone plus d’une fois au cours d’une période de 15 jours, une zone désignée sera fermée jusqu’au 15 novembre prochain.

Les zones faisant l’objet de fermetures temporaires sont assujetties à des protocoles de fermeture automatique. Si une ou plusieurs baleines noires sont repérées dans ces zones, une zone définie autour de la position géographique de la baleine observée sera fermée pendant 15 jours.

Les fermetures peuvent durer plus de 15 jours si les baleines demeurent dans le secteur.

À l’extérieur du golfe du Saint-Laurent, de la baie de Fundy et des habitats essentiels, les fermetures seront envisagées au cas par cas. Une attention particulière sera portée par Pêches et Océans Canada à l’observation de trois baleines ou plus, ou d’une mère avec son baleineau.