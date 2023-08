Deux bâtiments détruits dans la capitale de l’Alaska après une rupture glaciaire

JUNEAU, Alaska — Les eaux en furie qui ont rongé les berges, détruit au moins deux bâtiments et en ont ébranlé d’autres se sont retirées lundi dans la capitale de l’Alaska après la rupture d’un barrage glaciaire le week-end dernier, ont indiqué les autorités.

Le niveau de la rivière Mendenhall avait commencé à baisser dimanche, mais la Ville a déclaré que les berges restaient instables. Des badauds se sont rassemblés sur un pont enjambant la rivière et le long des rives du lac Mendenhall en crue pour prendre des photos et des vidéos dimanche. Une maison était appuyée de manière précaire le long de la rive érodée du fleuve, tandis que l’eau de couleur laiteuse passait en trombe.

Aucun blessé ou décès n’a été signalé. La Ville a indiqué qu’elle travaillait à l’évaluation des dégâts.

De telles inondations se produisent lorsque les glaciers fondent et déversent des quantités massives d’eau dans les lacs avoisinants. Une étude publiée en début d’année a révélé que ces inondations représentent un risque pour environ 15 millions de personnes dans le monde, dont plus de la moitié en Inde, au Pakistan, au Pérou et en Chine.

Le bassin Suicide — un bassin latéral du glacier Mendenhall — a libéré de l’eau qui a provoqué des inondations sporadiques le long du lac Mendenhall et de la rivière Mendenhall depuis 2011, selon le service météorologique national des États-Unis. Toutefois, le niveau maximal de l’eau dans le lac samedi soir a dépassé le précédent record d’inondation établi en juillet 2016, a indiqué le service météorologique.

L’eau du bassin provient de sources telles que la pluie, la fonte des neiges et la fonte du glacier Suicide, situé à proximité, a déclaré Eran Hood, professeur de sciences de l’environnement à l’université d’Alaska du Sud-Est.

Nicole Ferrin, météorologue chargée de la coordination des alertes au sein du service météorologique national, a déclaré qu’il n’était pas rare que ce type d’inondation se produise, mais que celle-ci était extrême.

«L’ampleur de l’érosion provoquée par la rapidité de l’eau est sans précédent», a-t-elle déclaré.

Les niveaux d’eau ont atteint leur maximum tard dans la nuit de samedi à dimanche. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre une maison qui vacille au bord de la rivière et qui s’effondre dans le cours d’eau.

Le glacier Mendenhall, à Juneau, attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année, mais ce glacier impressionnant continue de reculer en raison du réchauffement climatique.