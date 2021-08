Deux candidats libéraux de Montréal victimes d’antisémitisme

OTTAWA — Le candidat libéral Anthony Housefather a vu 20 autres de ses pancartes électorales être vandalisées par des graffitis représentant la croix gammée, mardi.

Les affiches de M. Housefather et de la libérale Rachel Bendayan, tous deux de confession juive et candidats aux élections fédérales à Montréal, font l’objet de vandalisme antisémite depuis la semaine dernière.

Anthony Housefather, député sortant dans Mont-Royal, affirme qu’une de ses pancartes a été retrouvée avec une photo d’Adolf Hitler, et environ 40 de ses affiches ont été abîmées par des signes nazis.

Ce genre de vandalisme en campagne électorale est source de distraction pour lui et son équipe, car ils doivent remplacer les affiches et signaler ces méfaits à la police, mentionne M. Housefather.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a été victime d’une remarque raciste au moment où il faisait campagne mercredi matin à Windsor, en Ontario.

Lors d’un événement électoral dans un parc, un homme a crié «rentrez chez vous» depuis un véhicule qui passait, tandis que le leader néo-démocrate — né à Scarborough et qui a grandi à Windsor, en Ontario — a poursuivi son discours sans se laisser décourager.

S’adressant aux journalistes lors d’une conférence de presse ultérieure, M. Singh a déclaré qu’il ne «se focalise pas sur lui-même» lorsque ce genre d’incident se produit, mais il est préoccupé par la montée de la haine au Canada.

Anthony Housefather avance que les politiciens comme lui ont une bonne carapace, mais ceux qui en sont à leur première élection ou qui envisagent de se présenter pourraient abandonner la politique en raison de cette toxicité.

Il expose que l’antisémitisme, l’islamophobie, le racisme anti-Noir et anti-asiatique sont tous en hausse au Canada, notant la croissance de la haine sur les réseaux sociaux avant qu’elle ne se manifeste dans les rues avec des graffitis et des insultes raciales.

Un sondage mené auprès de 2000 résidents canadiens par Abacus Data pour la Fondation canadienne des relations raciales en janvier a révélé que 78 % des répondants sont préoccupés par la propagation des discours haineux en ligne. Plus de la moitié des répondants disent aussi que le gouvernement fédéral devrait en faire plus pour empêcher la diffusion de propos haineux et commentaires racistes en ligne.