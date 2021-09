Deux candidats néo-démocrates démissionnent à la suite de commentaires sur Twitter

Deux candidats du NPD ont démissionné après que des commentaires sur les réseaux sociaux eurent provoqué des réactions négatives.

Le parti a confirmé que Dan Osborne, candidat dans la circonscription de Cumberland-Colchester en Nouvelle-Écosse, et Sidney Coles, candidate dans Toronto-St. Paul’s, ont mis fin à leur campagne et «ont accepté de se renseigner davantage sur l’antisémitisme».

«Les néo-démocrates sont unis contre la discrimination de toutes sortes. Nous sommes déterminés à prendre des mesures durables et significatives pour mettre fin aux préjugés et à la haine sous toutes ses formes», a déclaré George Soule, porte-parole du NPD.

Mme Coles, qui a depuis supprimé son compte Twitter, aurait déclaré qu’Israël était lié à la disparation de vaccins contre la COVID-19.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a condamné ces messages lors d’un arrêt de campagne, mardi, mais n’a pas exigé sa démission.

M. Singh a souligné que la candidate a présenté des excuses et qu’il a été encouragé de voir des excuses claires et un retrait complet des commentaires.

M. Osborne aurait de son côté écrit à Oprah Winfrey sur Twitter, en 2019, pour lui demander si Auschwitz était un endroit réel. Il a répondu au contrecoup de la publication sur Twitter au cours du week-end en disant qu’il l’avait écrite quand il était adolescent.

«Je veux présenter des excuses», a écrit M. Osborne dimanche, ajoutant qu’il ne fallait jamais oublier Auschwitz et l’Holocauste.

«L’antisémitisme doit être combattu et arrêté. Je ne me souviens pas d’avoir posté cela, j’avais alors 16 ans et je peux honnêtement dire que je ne voulais pas faire de mal.»

Lorsqu’on lui a demandé mardi si les candidats devaient démissionner à cause de propos antisémites, M. Singh a déclaré qu’il n’y avait pas de place chez les néo-démocrates pour le racisme ou les préjugés.