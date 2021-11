«Deux côtés» de la médaille des nazis: l’Alberta retire la référence dans un manuel

EDMONTON — Le gouvernement de l’Alberta retire une référence vieille de plusieurs décennies dans un document d’orientation sur le curriculum qui exhorte les enseignants à se concentrer sur les aspects positifs et négatifs du régime de l’Allemagne nazie.

La ministre de l’Éducation, Adriana LaGrange, a déclaré que la référence existait depuis 1984, mais qu’elle était tout aussi erronée à l’époque qu’elle l’est aujourd’hui, et qu’elle est en train d’être retirée.

Mme LaGrange affirme qu’elle et son personnel ont agi immédiatement après avoir été mis au courant de la référence par Les Amis du Centre Simon Wiesenthal pour les études sur l’Holocauste.

L’organisme a dit être préoccupé par un paragraphe d’un document du ministère albertain de l’Éducation intitulé «Lignes directrices pour la reconnaissance de la diversité et la promotion du respect».

Les directives exhortent les enseignants à promouvoir les deux côtés dans les débats, en utilisant comme exemple un argument selon lequel il y avait eu des atrocités sous les nazis, mais que certaines de leurs politiques ont renforcé l’économie allemande du Troisième Reich.

Mme LaGrange a déclaré qu’il n’y avait aucun côté positif à l’histoire nazie et qu’un concept «des deux côtés» concernant le régime hitlérien n’est pas enseigné dans les écoles de l’Alberta.

«Les points de vue erronés exposés n’ont pas leur place dans notre société et je dénonce catégoriquement ce qui est écrit», a indiqué Mme LaGrange sur Twitter vendredi.

«Il n’y a pas de côté « positif » à raconter sur le régime nazi meurtrier, comme ce document le suggère à tort», a-t-elle renchéri.

«C’était la première fois que moi-même ou quelqu’un de mon bureau voyions ce document, et j’ai immédiatement demandé à mon ministère de le retirer de toutes les publications d’Alberta Education.»

Michael Levitt, directeur du Centre des Amis de Simon Wiesenthal, a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il était choqué de découvrir une telle référence «étant donné que les nazis ont assassiné six millions de Juifs et des millions d’autres, en plus de détruire complètement leur pays parce qu’ils ont déclenché une guerre».

«Le fait que des élèves albertains aient pu s’être fait enseigner une proposition aussi scandaleuse est extrêmement troublant», a déclaré M. Levitt.

La ministre LaGrange a affirmé qu’elle contactait des groupes, y compris celui de M. Levitt, pour leur faire savoir que des mesures ont été prises.

La section spécifique retirée demande aux enseignants de considérer les deux côtés lors de l’utilisation des ressources: «La ressource révèle-t-elle à la fois les comportements et les attitudes positifs et négatifs des différents groupes représentés? Par exemple, si une vidéo détaille les atrocités de guerre commises par les nazis, indique-t-elle également qu’avant la Seconde Guerre mondiale, les politiques du gouvernement allemand ont considérablement renforcé l’économie du pays?»