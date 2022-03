Deux députés d’arrière-ban exhortent le chef du PCU Jason Kenney à démissionner

EDMONTON — Deux des députés d’arrière-ban du premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, ont rompu les rangs, qualifiant d’imposture la refonte de l’examen de la direction du Parti conservateur uni et disant qu’il est temps que M. Kenney démissionne de ses fonctions.

Peter Guthrie et Jason Stephan soutiennent que les changements tardifs du parti au processus visent à garantir que M. Kenney remporte un vote qu’il était destiné à perdre.

M. Guthrie, le député d’Airdrie-Cochrane, dit que la décision «pue le désespoir» et qu’il est temps d’appeler une course à la direction immédiate et de trouver quelqu’un d’autre pour prendre la barre.

M. Stephan, le député de Red Deer-Sud, dit que le changement de cap montre que M. Kenney tient la barre en utilisant la peur, la division et la diabolisation et que le premier ministre a perdu la confiance et le respect des Albertains.

Environ 15 000 membres devaient se réunir à Red Deer le 9 avril pour se prononcer sur le leadership de M. Kenney, avec le lancement d’une course à la direction en l’absence d’un appui majoritaire au chef.

Mais le parti a annulé la réunion cette semaine et l’a remplacée par un vote par correspondance, ce qui, selon les critiques, faciliterait la victoire de M. Kenney et augmenterait les possibilités de fraude électorale.