Deux des trois incendies importants dans l’Okanagan sont maîtrisés

KELOWNA, C.-B. — Deux des trois incendies dévastateurs qui ont détruit près de 200 maisons autour du lac Okanagan, en Colombie-Britannique, sont désormais maîtrisés.

Le BC Wildfire Service affirme que l’incendie le plus destructeur de la région, l’incendie du ruisseau McDougall à West Kelowna, continue de défier les efforts des autorités.

Les trois incendies représentent le complexe d’incendies de Grouse, qui a forcé des milliers de personnes à évacuer et a été un front clé dans la pire saison d’incendies de forêt jamais enregistrée en Colombie-Britannique, depuis que l’incendie du ruisseau McDougall a ravagé West Kelowna le 17 août, brûlant des quartiers.

Les incendies de Lake Country et de Clifton-McKinley, sur la rive est du lac Okanagan, ont alors éclaté, menaçant la ville de Kelowna et les propriétés au nord.

Le centre des opérations d’urgence du centre de l’Okanagan affirme que même si ces deux incendies sont désormais maîtrisés, les alertes d’évacuation restent en vigueur et les résidants doivent être prêts à partir dans un bref délai.

Les pompiers avertissent entre-temps les habitants du nord de la Colombie-Britannique que des vents violents alimenteront probablement la croissance des incendies de forêt au cours des deux prochains jours.

Le service de lutte contre les incendies de forêt dit qu’il «s’attend à une augmentation du comportement des incendies» dans les centres d’incendies du Nord-Ouest et de Prince George – englobant la moitié nord de la province – de vendredi à samedi.

Environnement Canada a diffusé vendredi matin un avis météorologique s’étendant de la région de Peace River en Colombie-Britannique, y compris Fort St. John et Dawson Creek, jusqu’à Fort Nelson et des zones plus au nord-ouest telles que Cassiar et Watson Lake, au Yukon.

L’avis indique que les vents de l’ouest et du sud-ouest atteindront probablement 40 kilomètres/heure au cours des deux prochains jours, et que les rafales pourraient atteindre 60 kilomètres/heure.

Environnement Canada prévient que les vents violents «aggraveront probablement les conditions des incendies de forêt» et contribueront à la détérioration de la qualité de l’air en chassant la fumée des incendies à proximité.

En réponse, les centres d’incendie de Prince George et du Nord-Ouest ont averti les résidents d’être vigilants, car les zones situées entre 40 et 80 kilomètres dans le sens du vent sont à risque si les flammes commencent à se déplacer rapidement.

Le nord de la Colombie-Britannique a souffert de températures élevées et de conditions sèches plus tôt cette semaine, certaines parties de la région étant soumises à des avertissements de chaleur d’Environnement Canada pendant plusieurs jours.

Le service des incendies de forêt affirme que ces conditions contribueront probablement à une augmentation des incendies si les vents renforcent les brasiers dans la région.

Améliorations au sud

Plus au sud, le temps humide et frais a aidé les équipes de pompiers dans le sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique cette semaine, avec des précipitations dans les régions du canyon du Fraser et de Shuswap, ainsi que dans le centre de l’Okanagan, aidant les pompiers.

Les responsables affirment que cela a aidé les équipes à contenir plusieurs incendies majeurs, tels que celui de Kookipi Creek, au sud de Lytton, à la suite d’une nouvelle croissance.

La ministre provinciale de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a prolongé jeudi l’état d’urgence en Colombie-Britannique jusqu’au 14 septembre et a déclaré que les conditions de sécheresse pourraient perdurer l’année prochaine.

Il y a actuellement plus de 400 incendies de forêt actifs en Colombie-Britannique, dont environ 188 sont déclarés non maîtrisés.

Environ 4200 personnes dans la province demeurent touchées par un ordre d’évacuation, et 65 000 autres sont en alerte pour être prêtes à évacuer dans un bref délai.