Deux employés d’un musée de New York poignardés: le suspect recherché

NEW YORK — Un homme a poignardé deux employés à plusieurs reprises dans le musée d’art moderne de New York samedi après-midi, après qu’on lui ait refusé l’entrée pour des incidents antérieurs de conduite désordonnée, selon les autorités.

Les victimes, un homme et une femme, tous deux âgés de 24 ans, étaient dans un état stable à l’hôpital Bellevue, selon les autorités. Leurs noms n’ont pas été divulgués.

Au moment de ces agressions, les visiteurs des musées couraient vers les sorties alors que régnait une ambiance de confusion et de chaos, ont raconté diverses personnes sur les réseaux sociaux.

John Miller, commissaire adjoint du renseignement et du contre-terrorisme du département de police de New York (NYPD), a déclaré que l’abonnement de l’homme au Museum of Modern Art (MoMA) avait été révoquée après deux incidents récents distincts de comportement désordonné.

Une lettre avait été envoyée au suspect vendredi pour l’informer de cette décision.

Cela n’a pas empêché le suspect de se rendre à ce musée samedi en prétextant la volonté d’y voir un film.

Devant le refus des employés de le laisser entrer, le suspect s’est emporté et les a poignardés dans le dos, la nuque et la clavicule, a indiqué M. Miller, tout en précisant que les victimes ont été transportées rapidement vers un centre hospitalier.

On ne craint pas pour la vie des victimes, a précisé le maire Eric Adams, en soirée, sur Twitter.

«Nous sommes reconnaissants du travail rapide de nos premiers intervenants », a déclaré M. Adams, ancien capitaine de police de New York.

La police a partagé des photos de l’agresseur samedi soir, sollicitant l’aide du public pour le retrouver.

Le nom du suspect n’a pas été dévoilé. Il s’agit d’un homme blanc portant une veste noire, un masque chirurgical bleu, une chemise à motifs colorés et un capuchon, selon la description fournie.

L’homme était un «habitué» du musée et l’immeuble était bien protégé, a affirmé M. Miller.

Le MoMa n’a pas immédiatement répondu à une demande d’entrevue, mais a déclaré sur les médias sociaux qu’il était fermé au public dimanche.

Le musée de Manhattan a évacué ses clients samedi après-midi. Yuichi Shimada, un visiteur du musée présent au moment de l’attaque, a écrit dans un gazouillis qu’il était au deuxième étage lorsqu’un couple est soudainement venu vers lui, et il a entendu les radios des gardiens de sécurité dans tout le musée annonçant quelque chose en même temps.

«C’était chaotique. Il y avait avec un groupe de jeunes femmes qui paniquaient et pleuraient», a affirmé M. Shimada.

«Je me suis dirigé vers la sortie la plus près», a-t-il ajouté.

Au même moment, il a été témoin de l’arrivée des secouristes apportant une civière. Des véhicules de police et des ambulances, avec les gyrophares allumés, se pressaient devant le musée alors que des dizaines de clients fuyaient les lieux.

Fondé en 1929, le MoMA est l’une des principales attractions touristiques de New York et a attiré plus de 700 000 visiteurs en 2020. Sa collection d’art moderne comprend « La nuit étoilée » de Vincent Van Gogh et des œuvres d’Henri Matisse et Paul Gauguin.