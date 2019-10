Deux enfants et un homme retrouvés morts dans un domicile à Montréal

MONTRÉAL — Deux enfants en bas âge et un homme ont été retrouvés morts dans une résidence de Montréal mardi soir.

Les policiers du Service de police de Montréal (SPVM) ont fait la macabre découverte un peu après 21 h sur la rue Curatteau près de l’avenue Pierre-De Coubertin, dans le quartier Tétreaultville à Montréal.

L’agent Manuel Couture du SPVM a indiqué que «les policiers ont répondu à un appel à la centrale 911 d’une plaignante qui disait avoir découvert trois personnes possiblement décédées» et en se rendant à l’intérieur du domicile, les patrouilleurs ont découvert le corps d’un homme de 40 ans ainsi que les corps de deux jeunes enfants» ajoutant qu’il pourrait s’agir «de deux meurtres suivis d’un suicide».

Les deux jeunes victimes seraient un garçon de 7 ans et une fillette de 5 ans et le SPVM n’était pas en mesure, mardi soir, d’établir le lien qui existait entre l’homme retrouvé mort et les deux enfants.

Des enquêteurs des crimes majeurs du SPVM se sont rendus sur place mardi soir.