Deux enfants et une éducatrice tués par balles dans une garderie en Russie

MOSCOU — Un homme armé a tué mardi deux enfants et une éducatrice d’une garderie du centre de la Russie, ont annoncé les autorités.

Un homme a fait irruption dans une garderie de Veshkaima et a abattu une employée et deux enfants, âgés de cinq et six ans, avant de se tirer une balle dans la tête, a déclaré Sergueï Morozov, un législateur fédéral et ancien gouverneur de la région d’Oulianovsk, où la fusillade a eu lieu.

Un autre membre du personnel a été blessé, selon les autorités locales de la santé. Le mobile du tireur restait flou. L’envoyé des droits de la personne d’Oulianovsk, Sergueï Lulkov, a déclaré à l’agence de presse Interfax que l’homme n’avait aucun lien avec les victimes.

La déléguée des droits de la personne de la Douma, Tatyana Moskalkova, a identifié l’agresseur comme étant un homme de 26 ans souffrant de troubles mentaux.

Le législateur d’Oulianovsk Boris Stolypine a déclaré à l’agence de presse russe Tass que le tireur avait volé l’arme, un fusil de chasse IZh-26, à un autre homme, qu’il a également tué.

La police a ouvert une enquête criminelle sur la fusillade et les autorités d’Oulianovsk ont promis de verser aux familles des victimes 1 million de roubles (environ 49 000 $ US).