Deux enfants meurent dans l’incendie d’une maison à Detroit

DÉTROIT — Un incendie survenu le matin de Noël a coûté la vie à deux enfants de quatre et six ans dans l’est de Detroit et a forcé d’autres membres de la famille à sauter par la fenêtre du deuxième étage pour échapper aux flammes.

Le service des incendies de Detroit a déclaré que les deux enfants avaient été retrouvés sans vie dans un salon à l’avant de la maison à deux étages. Trois autres enfants et leur mère ont été blessés en sautant d’une fenêtre à l’étage.

Les trois enfants blessés sont âgés de trois, huit et dix ans. La mère tenait l’enfant de trois ans dans ses bras lorsqu’elle a sauté, ont indiqué des responsables. La fillette de huit ans et le garçon de dix ans ont subi des brûlures au troisième degré. Ils ont tous été transportés à l’hôpital.

La cause de l’incendie n’est pas connue pour l’instant. Un responsable a affirmé que les flammes s’étaient répandues «dans toute la maison».

– Par The Associated Press