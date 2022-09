Deux enquêtes publiques ouvertes sur la tuerie en Saskatchewan

REGINA — Le coroner en chef de la Saskatchewan a annoncé qu’il doit y avoir deux enquêtes publiques à la suite de la tuerie dans le nord-est de Saskatoon au début du mois.

L’une d’entre elles portera sur les 11 décès dans la nation crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon, et l’autre se penchera sur la mort du suspect Myles Sanderson, survenue quelques jours plus tard, après son arrestation.

Le coroner en chef, Clive Weighill, a souligné qu’avec la mort de Myles Sanderson et d’un deuxième suspect, son frère Damien Sanderson, il n’y aura pas de procès criminel et de nombreuses questions resteront sans réponse.

Il dit qu’il a l’intention de faire siéger exclusivement des Autochtones dans les jurys d’enquête.

M. Weighill s’attend à ce qu’une enquête puisse avoir lieu au printemps ou à l’été de l’année prochaine.