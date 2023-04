Deux explosions font 12 morts et au moins 50 blessés dans le nord-ouest du Pakistan

PESHAWAR, Pakistan — Deux explosions survenues lundi dans un poste de police antiterroriste dans le nord-ouest du Pakistan ont fait au moins 12 morts et plus d’une cinquantaine de blessés, a annoncé la police locale.

Selon l’officier supérieur Ataullah Khan, une première explosion a eu lieu dans un bâtiment du district de la vallée de Swat, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. Une deuxième détonation, plus importante et plus intense, a suivi quelques instants plus tard.

Sur des images de la scène captées par l’Associated Press, on pouvait voir des voitures détruites et des arbres abattus. Près d’un hôpital local, des victimes ensanglantées étaient transportées à l’intérieur sur des civières.

Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque dans l’immédiat, mais les talibans pakistanais se sont vantés d’avoir mené des attaques similaires depuis la fin d’un cessez-le-feu avec le gouvernement l’année dernière.

Les explosions sont survenues quelques heures après que la police a révélé qu’une opération antiterroriste avait eu lieu dans le district de Lakki Marwat, au cours de laquelle trois militants et un policier avaient été tués. Il n’était pas immédiatement clair si les attaques étaient liées à cette frappe policière.

L’officier Khan a affirmé qu’une partie du bâtiment de la police antiterroriste s’était effondrée et que les secouristes avaient pu récupérer les corps des personnes décédées et des blessés. Il a prévenu que le bilan des décès pourrait s’alourdir.

Le complexe de la police abrite également le poste de police de la ville de Kabal et le siège d’une force de police de réserve, mais les principaux dégâts ont été causés au bâtiment du département de lutte contre le terrorisme, a déclaré M. Khan.

La vallée de Swat était autrefois le fief des militants islamiques qui ont imposé la stricte charia, ou règle islamique, dans la région. L’armée y a mené une opération massive en 2007 qui a débusqué les militants et rétabli la normalité.

Les talibans pakistanais, officiellement connus sous le nom de Tehreek-e-Taliban Pakistan, sont un groupe distinct des talibans afghans, mais y sont tout de même reliés.