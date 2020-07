Deux fillettes retrouvées inanimées à St-Apollinaire:le père activement recherché

SAINT-APOLLINAIRE, Qc — Deux fillettes ont été retrouvées inanimées, à quelques minutes d’intervalle samedi, dans un secteur boisé de Saint-Apollinaire, où des recherches étaient en cours pour retrouver deux enfants et leur père.

«Les policiers de la Sûreté du Québec ont découvert une deuxième personne inanimée dans le secteur boisé des recherches, où nous travaillons depuis quelques jours. Actuellement, tout nous porte à croire qu’il s’agit des deux fillettes», a affirmé la sergente Ann Mathieu, porte-parole de la SQ, en mêlée de presse vers 12 h 45.

La sergente Mathieu n’a pas voulu préciser dans l’immédiat si les enfants étaient toujours en vie ou non.

L’alerte Amber est levée, mais le père est toujours recherché de sorte qu’on se retrouve maintenant avec une chasse à l’homme.

«L’important actuellement, dans la mobilisation de la population, c’est d’être vigilants parce que nous recherchons activement Martin Carpentier qui pourrait être dans le secteur de Saint-Agapit, Saint-Apollinaire. Toute personne qui apercevrait cet individu est priée de contacter le 911 immédiatement», a précisé la sergente Ann Mathieu.

Martin Carpentier, un homme de 44 ans de Lévis, ainsi que Romy Carpentier, âgée de 6 ans, et Norah Carpentier, âgée de 11 ans, étaient recherchés depuis mercredi soir.

La troisième journée de recherches avait repris vers 7 h 00 samedi matin à Saint-Apollinaire, près de Québec, avec des renforts aériens de l’armée, pour trouver le trio, qui faisait l’objet d’une alerte Amber depuis jeudi.

Il ne s’agit pas du dénouement souhaité puisqu’à peine quelques heures plus tôt, des informations et des objets retrouvés laissaient croire que Romy, Norah et leur père étaient en déplacement.

Le véhicule de Martin Carpentier a été découvert mercredi soir, accidenté, mais sans ses occupants sur l’autoroute 20 à Saint-Apollinaire, où les recherches se concentraient depuis trois jours, dans un boisé très dense situé entre le rang Bois Joly et la rue Veilleux.

«On parle de marcheurs, de bénévoles structurés, la patrouille équestre est arrivée et l’on a également une équipe canine sur place», avait souligné Ann Mathieu tôt samedi matin.

Les équipes sur place avaient ratissé la veille plus de 150km en forêt, de route et d’accès à des chalets, notamment avec des bénévoles du groupe Recherche et sauvetage Québec-métro (RSQM). Sa porte-parole, Marie Cauchon, invitait d’ailleurs les gens qui se présentaient spontanément sur place, pour contribuer aux recherches, d’arriver bien préparés, notamment en raison de la chaleur intense et des tiques en forêt.

La conjointe de Martin Carpentier lui avait lancé un appel vendredi dans une vidéo diffusée par la Sûreté du Québec sur les réseaux sociaux.

Cathy Gingras y implorait son conjoint de donner de ses nouvelles.

«Martin, on s’inquiète, on n’a pas eu de nouvelles de toi depuis l’accident. On se demande si tu es correct, les filles, Romy, Norah… on veut savoir si elles vont bien, si toi tu vas bien», lance Cathy Gingras, qui n’est pas la mère des deux enfants.

«Donne-nous des nouvelles, fais-nous un signe, appelle tes parents, n’importe quoi. L’important c’est que vous autres vous alliez bien. Le reste… on s’en fout du reste, on veut juste savoir que vous êtes correct», ajoute-t-elle, un sanglot dans la voix.

Même si l’alerte Amber est maintenant levée, la fiche descriptive de Martin Carpentier est toujours affichée sur le site web de la Sûreté du Québec ainsi que sur les réseaux sociaux.

Martin Carpentier, âgé de 44 ans, portait un t-shirt gris et des jeans. Il pèse 59 kilos (130 livres) et mesure 1,78 mètre (5 pieds et 10 pouces).