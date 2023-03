Deux hommes qui auraient planifié un attentat terroriste ont été arrêtés en Grèce

ATHÈNES, Grèce — Deux hommes suspectés d’avoir planifié une attaque extrémiste contre un restaurant juif dans le centre d’Athènes, en Grèce, ont été arrêtés pour terrorisme, a annoncé la police mardi.

Les suspects ont été inculpés d’appartenance à une organisation terroriste et sont détenus dans les locaux de la police de la capitale grecque. Un troisième homme, qui ne se trouve pas en Grèce, est recherché pour être interrogé.

Des sources au sein du gouvernement et de la police ont indiqué à l’Associated Press que les deux suspects détenus sont d’origine pakistanaise. Ces sources ont demandé à ne pas être identifiées avant des annonces officielles.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a remercié les autorités grecques après l’annonce des arrestations.

«Le terrorisme est un ennemi commun, et le combattre est notre priorité absolue», a écrit M. Cohen sur les réseaux sociaux.

«Je tiens à remercier le gouvernement grec et les services de renseignement et de sécurité grecs d’avoir déjoué cette attaque terroriste contre des cibles juives et israéliennes.»

Les deux suspects sont entrés illégalement en Grèce depuis la Turquie et se trouvaient dans le pays depuis au moins quatre mois. Dans le cadre de son enquête, la police a fouillé plusieurs sites à Athènes ainsi que dans le sud de la Grèce et sur l’île occidentale de Zakynthos.

Les forces policières ont choisi d’arrêter les deux hommes parce que l’attaque contre le restaurant juif était considérée comme imminente, selon des responsables gouvernementaux.

Les deux hommes en garde à vue feraient partie d’un réseau à l’étranger et devraient être interrogés vendredi par un procureur.

«Leur objectif n’était pas seulement de causer la mort de citoyens innocents, mais aussi de saper le sentiment de sécurité dans le pays, tout en portant atteinte aux institutions publiques et en menaçant les relations internationales (de la Grèce)», a soutenu la police dans un communiqué.

La division de la police antiterroriste grecque et le service national de renseignement ont été impliqués dans l’enquête et ont reçu l’aide d’un service de renseignement étranger qui n’a pas été identifié.

«Cette opération démontre que les autorités de sécurité du pays maintiennent un état de préparation élevé pour tous les Grecs et tous les visiteurs de notre pays», a soutenu le ministre de l’Ordre public Takis Theodorikakos.