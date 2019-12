Deux jeunes hommes accusés pour une série d’incendies criminels en Montérégie

MONTRÉAL — Deux jeunes hommes ont été arrêtés tôt lundi à la suite de six incendies criminels allumés au cours de la nuit dans des bâtiments de ferme et des cabanes à sucre de Frelighsburg, Dunham et Saint-Armand, en Montérégie.

Les événements se sont déroulés sur un court laps de temps, rapporte la Sûreté du Québec. Les incendies ont été signalés dès 4h et les suspects, âgés de 21 et de 24 ans, ont été arrêtés un peu plus de trois heures plus tard.

Les deux jeunes hommes ont comparu par voie téléphonique en soirée. Ils font face à des accusations en matière d’incendie criminel.

Personne n’a été blessé et aucun animal ne se trouvait dans les bâtiments de ferme incendiés, a confirmé la SQ.

L’équipe des crimes majeurs de la SQ est responsable de l’enquête.