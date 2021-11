Deux mères accouchent du bébé de l’autre après une erreur de transferts d’embryons

LOS ANGELES — Deux mères californiennes auraient donné naissance au bébé de l’autre à la suite d’une erreur lors du transfert des embryons dans une clinique de fertilité.

Les deux mères ont reçu le mauvais embryon au moment du transfert et chacune a porté, puis élevé, l’enfant de l’autre avant de procéder à un échange des bébés, selon une poursuite déposée lundi à Los Angeles.

Daphna Cardinale a déclaré qu’elle et son mari, Alexander, avaient immédiatement soupçonné que la fille à laquelle elle avait donné naissance en 2019 n’était pas la leur parce que l’enfant avait un teint plus foncé qu’eux.

Ils ont surmonté leurs doutes parce qu’ils sont tombés en amour avec le bébé et parce qu’ils faisaient confiance au processus de fécondation in vitro et à leurs médecins, a expliqué Mme Cardinale. Puis, elle affirme avoir vécu un traumatisme durable lorsqu’elle a appris des mois plus tard qu’elle avait porté le bébé d’un autre couple et qu’une autre femme portait son propre enfant, a-t-elle déclaré.

«J’étais submergée par des sentiments de peur, de trahison, de colère et de chagrin», a témoigné la dame lors d’une conférence de presse aux côtés de son mari. «On m’a privé de la possibilité de porter mon propre enfant. Je n’ai jamais eu l’occasion de grandir et de créer des liens avec elle pendant la grossesse, de sentir son coup de pied.»

Dans la poursuite, les Cardinale accusent le California Center for Reproductive Health (CCRH) de Los Angeles et son propriétaire, le Dr Eliran Mor, de faute professionnelle médicale, de rupture de contrat, de négligence et de fraude. Il exige un procès devant jury et réclame des dommages-intérêts non spécifiés.

Yvonne Telles, l’administratrice de la clinique, a refusé de commenter lundi. Eliran Mor n’a pas pu être joint pour commenter.

Les deux autres parents impliqués dans la confusion présumée souhaitent rester anonymes et ils prévoient déposer une poursuite similaire dans les prochains jours, selon l’avocat Adam Wolf, qui représente les quatre parents.

Les plaignants prétendent que le CCRH a transféré par erreur l’embryon de l’autre couple dans la cavité utérine de Daphna Carninale et a transféré l’embryon des Cardinale – conçu à partir de l’ovule de Daphna et du sperme d’Alexandre – à l’intérieur de l’autre femme.

Les bébés, deux filles, sont nées à une semaine d’intervalle en septembre 2019. Les deux couples ont involontairement élevé l’enfant qui n’était pas biologiquement le leur pendant près de trois mois avant que des tests d’ADN ne confirment que les embryons avaient été échangés, allègue la poursuite.

«Les Cardinale, y compris leur jeune fille, sont tombés en amour avec cette enfant et ils avaient peur qu’on leur enlève», indiquent les documents de cour. «Pendant tout ce temps, Alexandre et Daphna ne savaient pas où se trouvait leur propre embryon, et étaient donc terrifiés à l’idée qu’une autre femme ait été enceinte de leur enfant – et que leur enfant soit quelque part dans le monde sans eux.

Les bébés ont finalement été échangés en janvier 2020.

Ce genre de confusion est extrêmement rare, mais pas sans précédent. En 2019, un couple de Glendale, en Californie, a poursuivi une autre clinique de fertilité, en affirmant que leur embryon avait été implanté par erreur chez une femme de New York, qui a donné naissance à leur fils ainsi qu’à un deuxième garçon appartenant à un autre couple.

L’avocat Adam Wolf, dont le cabinet est spécialisé dans les cas d’infertilité, a appelé à une plus grande surveillance des pratiques des cliniques de fertilisation.

«Cette affaire met en lumière une industrie qui a désespérément besoin d’une réglementation fédérale», a-t-il déclaré.

Annoncer à sa fille aînée, maintenant âgée de 7 ans, que les médecins avaient fait une erreur et que le nouveau bébé n’était pas véritablement sa sœur «a été la chose la plus difficile de ma vie», a déclaré Daphna Cardinale.

«Mon cœur se brise en pensant à elle», a-t-elle déclaré.

Depuis que la confusion a été révélée, les deux bébés ont été rendus à leurs familles biologiques. Les quatre parents ont depuis fait un effort pour rester dans la vie de l’autre et «créer une plus grande famille», a partagé Daphna Cardinale.

«Ils étaient tout aussi en amour avec notre fille biologique que nous l’étions de la leur», a déclaré Alexander Cardinale.