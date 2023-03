Deux migrants retrouvés morts dans un train de marchandises au Texas

UVALDE, Texas — Deux migrants ont été retrouvés morts et au moins 10 autres ont été hospitalisés vendredi après un appel logé à la police pour des personnes «étouffants» dans un train de marchandises voyageant dans le sud du Texas près de la frontière américano-mexicaine.

Le département de police d’Uvalde a indiqué que la patrouille frontalière avait été en mesure d’arrêter le train. Une quinzaine de migrants ont été retrouvés à l’intérieur, selon un communiqué du service policier.

La compagnie Union Pacific Railroad a déclaré dans un communiqué que les personnes avaient été retrouvées dans deux voitures du train voyageant vers l’est depuis Eagle Pass à destination de San Antonio: 12 dans un conteneur d’expédition et trois dans un wagon-trémie. Les deux personnes décédées se trouvaient dans le conteneur d’expédition, selon le communiqué.

Au moins quatre personnes ont été transportées par avion à San Antonio, ont mentionné les autorités, tandis que d’autres ont été dirigées vers des hôpitaux locaux.

L’état de santé de toutes les personnes hospitalisées n’était pas connu dans l’immédiat. Le centre de santé universitaire de San Antonio a affirmé dans un gazouillis sur Twitter qu’elle avait reçu deux patients de sexe masculin, l’un dans un état critique et l’autre dans un état grave.

Le chef de la police d’Uvalde, Daniel Rodriguez, a déclaré au San Antonio-Express News que les répartiteurs avaient reçu un appel au 911 vers 15 h 50 d’une personne inconnue cherchant de l’aide. Le train a été arrêté près de la ville de Knippa, située à moins de 161 kilomètres de la frontière sud.

«Nous essayons toujours de déterminer si cela venait de quelqu’un à l’intérieur de la voiture, a affirmé M. Rodriguez. Nous supposons que cela venait de l’intérieur d’un des wagons.»

La police d’Uvalde a déclaré que le chemin de fer Union Pacific mènerait l’enquête. La compagnie s’est dite «profondément attristée par cet incident et les tragédies qui se sont produites à la frontière. Nous prenons la sécurité de tous au sérieux et travaillons sans relâche avec nos partenaires chargés de l’application de la loi pour détecter les éléments illégaux et les personnes circulant à l’intérieur ou sur nos wagons».

Dans un communiqué, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a suggéré que les morts et les blessés étaient liés à la traite des êtres humains et s’est engagé à tenir les auteurs responsables.

«Nous avons le cœur brisé d’apprendre un autre incident tragique de migrants entreprenant le dangereux voyage, a réagi M. Mayorkas sur Twitter. Les passeurs sont insensibles et ne se soucient que de faire du profit.»

Les maximums dans la région approchaient les 32,2 degrés Celsius et les conteneurs d’expédition deviennent souvent beaucoup plus chauds que la température ambiante.

L’été dernier, plus de 50 migrants sont morts après que des dizaines de personnes ont été retrouvées à l’arrière d’un semi-remorque surchauffé qui avait été abandonné à la périphérie de San Antonio. La tragédie a été l’épisode de migration clandestine le plus meurtrier du pays à la frontière sud des États-Unis, ce qui a conduit les autorités à s’engager à intensifier les efforts de maintien de l’ordre.

Les migrants traversent régulièrement Uvalde, ce qui entraîne des poursuites en véhicule à grande vitesse qui mettent les écoles de la région en confinement barricadé. Après le massacre à l’école primaire Robb à Uvalde en mai dernier, lorsqu’un homme armé a tué 19 enfants et deux enseignants, les législateurs du Texas ont conclu dans un rapport que la fréquence des fermetures pouvait avoir entraîné une «diminution du sentiment de vigilance» en matière de sécurité.