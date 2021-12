Deux millions de cas signalés de COVID-19 au Canada depuis le début de la pandémie

MONTRÉAL — Le Canada a officiellement enregistré plus de deux millions de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie, alors que les travailleurs de la santé se préparent à un éventuel sommet au retour du temps des fêtes, provoqué par le très contagieux variant Omicron.

Le site Internet du gouvernement du Canada indique que le nombre total de cas était de 2 000 976 au lendemain de Noël. Le compte n’avait pas été mis à jour pendant la période des fêtes.

Aussi élevés que soient les chiffres officiels, des analystes pensent que le nombre réel d’infections est probablement beaucoup plus élevé. Plusieurs provinces ont demandé aux gens de se faire tester uniquement s’ils présentent des symptômes, car les hôpitaux et les centres de dépistage ont atteint leurs limites.

Le Québec, l’Ontario et le Manitoba ont chacun signalé lundi des milliers de cas supplémentaires, suscitant un regain d’inquiétude quant à la capacité de leurs systèmes de santé à gérer un afflux de patients.

Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières, a déclaré que la hausse des cas est généralement observée deux semaines après l’exposition au virus, et a exprimé ses inquiétudes que les rassemblements du temps des fêtes puissent prochainement surcharger les hôpitaux.

«Nous nous y préparons tous avec peur, et en croisant les doigts et les orteils», a-t-elle affirmé en entrevue lundi.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a exhorté les gens à réduire les contacts après que la province a vu les hospitalisations augmenter de plus de 140 sur une période de quatre jours. Le Québec a signalé 8 231 nouveaux cas.

Le ministre Dubé a écrit sur Twitter que 320 personnes ont été admises à l’hôpital tandis que 179 en sont sorties entre les 22 et 26 décembre. Il a noté que les admissions étaient en hausse, avec 93 personnes entrant à l’hôpital le seul lendemain de Noël.

L’Ontario a signalé 9 418 nouveaux cas de la COVID-19, ce qui est légèrement inférieur aux chiffres record du jour de Noël.

La ministre de la Santé ontarienne, Christine Elliott, a annoncé que 480 personnes étaient hospitalisées à cause de la COVID-19, tandis que le nombre aux soins intensifs est passé à 176.

Les autorités sanitaires de la Nouvelle-Écosse ont signalé une éclosion à l’infirmerie d’Halifax du Queen Elizabeth II Health Sciences Centre.

Ils n’ont pas donné de détails sur le nombre de patients déclarés positifs, mais ont déclaré que moins de cinq avaient été touchés. La Nouvelle-Écosse a enregistré 581 nouveaux cas de COVID-19.

Le Manitoba a signalé huit nouveaux décès chez les personnes atteintes de COVID-19 depuis le dernier rapport la veille de Noël, ainsi que 2 154 nouveaux cas, dont 675 comptés lundi.

La province a déclaré dans un communiqué de presse qu’environ 75 % de tous les cas de COVID-19 au Manitoba étaient désormais soupçonnés d’être dus au variant Omicron.

Mme Silas a dit craindre que le variant exacerbe la pénurie d’infirmières déjà existante, en particulier si les infirmières infectées n’ont pas le temps de rester à la maison et de récupérer.

Toutes les familles canadiennes devraient recevoir des tests rapides gratuits pour aider à freiner la propagation, a-t-elle suggéré.

Plus tôt lundi, le Manitoba a annoncé qu’il mettrait à disposition des tests rapides à emporter dans les centres de dépistage provinciaux.

La ministre de la Santé et des Soins aux personnes âgées, Audrey Gordon, a indiqué dans un communiqué que la plupart des personnes symptomatiques et complètement vaccinées qui se rendront sur les sites de dépistage recevront un test rapide à passer à la maison et ne seront invitées à revenir pour un test PCR que si le résultat est positif.

Les changements seront «introduits progressivement», a-t-elle dit.