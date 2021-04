Deux Montréalais parmi les victimes de la bousculade meurtrière en Israël

MONTRÉAL — Deux Montréalais apparaissent sur la liste des victimes de la bousculade meurtrière survenue vendredi matin lors des célébrations de Lag BaOmer au mont Méron en Israël.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le Consulat général d’Israël à Montréal a confirmé l’identité de l’une des victimes comme étant le chanteur Shraga Gestetner.

L’identité de l’autre victime a été confirmée sur Twitter par le chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville de Montréal, Lionel Perez. Il s’agirait de Dovi Steinmetz.

À son tour, la mairesse Valérie Plante, a écrit sur Twitter être «de tout cœur avec la communauté juive de Montréal».

«Nos pensées (accompagnent) les familles et les proches des victimes», a-t-elle ajouté.

Au moins 45 personnes ont perdu la vie et au moins 150 autres ont subi de graves blessures lorsqu’une bousculade a éclaté tôt vendredi lors d’une fête religieuse à laquelle participaient des dizaines de milliers de juifs ultra-orthodoxes dans le nord d’Israël.

Il s’agit de l’une des catastrophes civiles les plus meurtrières de l’histoire israélienne. L’incident s’est produit quand la foule a voulu s’engouffrer dans un tunnel étroit, selon des témoins et des vidéos de la scène. Les gens ont commencé à trébucher et à tomber près de la sortie, au moment de descendre un escalier de métal glissant, ont raconté des témoins.

Des dizaines de milliers de personnes se rassemblent chaque année pour honorer le rabbin Shimon Bar Yochai, un sage et mystique du deuxième siècle qui serait enterré à Lag BaOmer. De grandes foules allument traditionnellement des feux de joie, prient et dansent dans le cadre des célébrations.

Des médias ont estimé la foule à environ 100 000 personnes.