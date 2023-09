Deux morts et un disparu à la suite du naufrage d’un bateau de pêche à Terre-Neuve

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Les habitants d’une petite localité de l’île de Terre-Neuve pleuraient mercredi la mort de deux hommes tout en attendant avec impatience des nouvelles d’un troisième, après le naufrage d’un bateau de pêche, mardi soir.

La Gendarmerie royale du Canada a confirmé mercredi matin qu’un bateau de pêche avait coulé au large de Fleur de Lys mardi soir.

Il y avait quatre personnes à bord lorsque le bateau a coulé, a indiqué la caporale Jolene Garland dans un courriel. Deux marins-pêcheurs ont été retrouvés morts, un autre a été secouru et un quatrième était toujours porté disparu mercredi matin.

Mme Garland ne disposait pas d’informations sur l’identité des personnes à bord.

Mais le maire de la petite communauté côtière de Fleur de Lys, Bob Traverse, a précisé qu’il s’agissait tous de pêcheurs de morue.

M. Traverse a déclaré mercredi matin qu’il avait demandé au greffier municipal d’ouvrir l’hôtel de ville afin que les résidents puissent s’y réunir et se soutenir mutuellement. Certains citoyens étaient déjà arrivés à l’église locale plus tôt dans la matinée pour s’embrasser et attendre des nouvelles, a-t-il expliqué.

La maire a indiqué que les opérations de recherche et sauvetage pour le troisième homme porté disparu se poursuivaient mercredi et que des hélicoptères étaient toujours sur place.

Les recherches avaient débuté mardi soir et le maire Traverse a déclaré qu’il pouvait entendre un hélicoptère survoler le secteur jusque tard dans la nuit.

Le village de Fleur de Lys, qui compte environ 200 habitants, selon le dernier recensement, est situé à la pointe de la péninsule de Baie Verte, le long de la côte nord-est de l’île.

La Garde côtière canadienne n’était pas immédiatement disponible pour commenter, mercredi.

«C’est assez triste ici, a indiqué le maire Traverse. Nous avons déjà eu trois décès cette semaine de causes naturelles, et c’est assez dévastateur dans une petite ville comme ici. Nous nous entraiderons pour surmonter cette épreuve.»