Deux nouvelles voies pour l’accès des Hongkongais à la résidence permanente

OTTAWA — Le ministre de l’Immigration Marco Mendicino a déclaré que le Canada offrait deux nouvelles voies vers la résidence permanente aux résidants de Hong Kong qui travaillent ou sont de récents diplômés vivant déjà dans le pays.

Le gouvernement fédéral se dit «profondément préoccupé» par l’imposition par la Chine de la loi sur la sécurité nationale et la «détérioration» de la situation des droits de la personne à Hong Kong, ajoutant que le pays appuie le peuple de Hong Kong.

Pour être admissibles aux nouvelles voies de résidence permanente, les demandeurs doivent avoir un statut de résident temporaire valide.

Ils doivent également satisfaire aux exigences spécifiées en matière de langue, d’éducation et de travail, et doivent être au Canada au moment de soumettre leur demande et lorsque leur résidence permanente est accordée.

Les demandeurs sont toujours soumis aux exigences régulières du Canada en matière de demande d’immigration, de sélection et d’admissibilité, selon le communiqué.

M. Mendicino avait annoncé des initiatives pour aider les Hongkongais à venir au Canada en novembre, et le premier volet a commencé à accepter des demandes en février 2021.