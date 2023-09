Deux perquisitions de stupéfiants et tout autant d’arrestations à Sherbrooke

SHERBROOKE, Qc — Un homme et une femme ont été arrêtés jeudi au terme d’une enquête de plusieurs mois ayant mené à deux perquisitions dans tout autant de résidences de la ville de Sherbrooke, dans une affaire de trafic de stupéfiants.

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) et la Régie de police de Memphrémagog ont mené les perquisitions au 186, rue Brooks et au 303, rue King Ouest. L’opération a été réalisée avec l’assistance des policiers patrouilleurs du SPS et du service de l’identité judiciaire de Sherbrooke.

L’opération policière a permis de mettre la main sur 3196 comprimés de méthamphétamine, 340 cigarettes de contrebande, une arme à impulsion électrique, 8435 $ en argent et un véhicule Nissan Maxima 2007, saisi à titre de bien infractionnel.

À la suite de son arrestation, l’homme de 52 ans a été libéré avec une promesse de comparaître alors que la femme de 48 ans a été libérée par sommation.

Tous deux pourraient être accusés de possession d’arme prohibée, de trafic de stupéfiants, de possession de stupéfiants aux fins de trafic, de contrebande de tabac, de conduite de véhicule pendant une interdiction, de recel d’argent, de non-respect des conditions de probation et de bris d’ordonnance.

Le SPS précise que des informations du public ont permis de faire progresser l’enquête, qui a été effectuée dans le cadre du programme Accès Cannabis.