Deux morts à Dunham, en Estrie : il s’agirait d’un meurtre suivi d’un suicide

DUNHAM, Qc — La police enquête sur deux morts suspectes à Dunham, en Estrie.

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé le décès des deux personnes découvertes inanimées, vendredi en fin d’après-midi, à l’intérieur d’une résidence de la rue Lasnier. Les victimes sont Patrizia Rao, 59 ans, et Frédéric-Lynn Blair, 62 ans, de Dunham.

Les policiers avaient d’abord reçu un appel vers 17 h 15 concernant une personne en crise, a rapporté en soirée la sergente Hélène St-Pierre, porte-parole de la Sûreté du Québec.

« À l’arrivée des policiers, on a fait la découverte de deux personnes inanimées. On parle d’un homme dans la soixantaine et d’une femme dans la cinquantaine. Malheureusement, leur décès a été constaté », a précisé samedi matin une autre porte-parole de la SQ, la sergente Marythé Bolduc.

En fin d’après-midi, la SQ a précisé dans un communiqué que «les informations récoltées permettent de croire qu’il s’agirait d’un meurtre suivi d’un suicide». Une autopsie sera effectuée sur les corps des deux victimes afin de statuer officiellement sur les causes et circonstances des décès.

La scène de crime a été protégée et les techniciens en identité judiciaire étaient sur place au cours de la soirée et de la nuit.

L’enquête a été confiée à la section des crimes contre la personne de la SQ.