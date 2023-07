Deux personnes manquants à Rivière-Éternité: reprise des recherches mardi matin

MONTRÉAL — Les recherches ont repris mardi matin en vue de retrouver les deux personnes qui ont disparu samedi dernier à Rivière-Éternité, au Saguenay, lorsqu’elles ont probablement été emportées par un glissement de terrain. Il s’agirait d’une femme et d’un homme, qui n’ont pas encore été identifiés par la Sûreté du Québec (SQ).

Un autre homme qui aurait lui aussi été frappé par le glissement de terrain a pu être secouru et transporté à l’hôpital.

Depuis le début des recherches visant à localiser les deux personnes manquantes, les autorités ont utilisé des hélicoptères et ont fait appel à des équipes nautiques, plusieurs marcheurs et des membres de l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage.

Les recherches devaient rester concentrées mardi sur le lit et les berges de la petite rivière très sinueuse, sur un tronçon d’environ 1,8 kilomètre, avant qu’elle ne se jette dans la rivière Saguenay.

La SQ signale que les fouilles sont ralenties par les nombreux débris qui ont été laissés sur les berges par le glissement de terrain. La chaleur qui enveloppe la région nuit aussi au travail des équipes de recherche qui doivent être approvisionnées par des hélicoptères.

Les plongeurs de la Sûreté du Québec doivent de nouveau sonder les fonds marins mardi, alors que le débit de la rivière est beaucoup plus élevé qu’à l’habitude.

Dimanche, la SQ a dû procéder à l’évacuation par hélicoptère de 94 personnes qui séjournaient au camping de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), dans le Parc du Fjord-du-Saguenay, après qu’elles aient été isolées par l’affaissement de la rue Notre-Dame. De plus, 133 autres villégiateurs avaient été évacués par navette maritime vers l’arrondissement de La Baie, à Saguenay.

Dans la municipalité de Rivière-Éternité, 48 adultes et six enfants vivant dans 34 résidences ont dû être évacués pour être relocalisés à l’hôtel ou chez des proches. Le maire, Rémi Gagné, a prévenu lundi qu’aucun échéancier n’était encore prévu pour leur réintégration.

Les inondations ont aussi emporté une portion de la route 170 qui traverse la municipalité. D’importants travaux d’urgence étaient encore en cours mardi pour réparer les dégâts.

Selon Environnement Canada, Rivière-Éternité a reçu 130 millimètres de pluie en deux heures, samedi.