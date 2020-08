Deux personnes périssent dans l’incendie de leur véhicule en Montérégie

SAINT-POLYCARPE, Qc — Deux personnes sont mortes, dimanche soir, à Saint-Polycarpe, en Montérégie, dans un accident avec un ponceau à la suite duquel leur véhicule s’est incendié.

La Sûreté du Québec (SQ) a rapporté que les services d’urgence ont été dépêchés sur le chemin de l’Église vers 22 h 15.

Selon les informations colligées par la SQ, le véhicule, qui circulait vers le nord, aurait quitté la chaussée et serait entré en collision avec un ponceau.

Il s’est enflammé sous la force de l’impact et les occupants sont restés coincés, a raconté le sergent Louis-Philippe Bibeau, un porte-parole de la SQ.

Le décès des deux personnes a été constaté sur les lieux. L’identification des corps est difficile en raison de leur état, a expliqué le sergent. Des expertises seront effectuées pour établir formellement leur identité.

Deux reconstitutionnistes se sont rendus sur les lieux pour analyser la scène d’accident et déterminer les causes et les circonstances de la collision.