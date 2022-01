Deux personnes retrouvées mortes à la suite d’incendies à Montréal et à Laval

MONTRÉAL — Les corps de deux personnes ont été découverts dans des appartements de Montréal et Laval à la suite d’incendies.

Un premier incendie s’est déclaré dimanche au petit matin dans un immeuble résidentiel de l’avenue Papineau, près de la rue Bélanger, dans l’arrondissement montréalais de Rosemont-La-Petite-Patrie.

Les policiers ont rapporté avoir été appelés sur les lieux peu avant 5 h 30 par les pompiers qui avaient besoin d’aide pour gérer la circulation.

Les pompiers ont retrouvé le corps d’une personne dans un appartement alors qu’ils tentaient de maîtriser l’incendie.

Le décès a été constaté sur place, a précisé l’agente Véronique Comtois, une porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L’incendie a nécessité plusieurs évacuations préventives. Il n’y a eu aucun autre blessé.

Les policiers du service des enquêtes criminelles du SPVM sont désormais en charge de l’enquête puisqu’il y a eu mort d’homme.

Des enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux pour éclaircir la cause de l’incendie, qui demeure pour le moment «inconnue».

Cause du décès inconnue à Laval

Les services d’urgence de Laval ont pour leur part fait la macabre découverte samedi soir après qu’une personne leur a demandé de faire une vérification puisqu’elle s’inquiétait pour un proche.

Le Service de po​lice de Laval (SPL) a indiqué s’être rendus vers 20 h 30 à un logement de l’avenue Copernic dans le quartier Laval-des-Rapides.

«Lorsque les agents sont arrivés à l’appartement, il y avait une odeur de fumée. Ils ont pénétré. Et il y avait des indications qu’il y a eu un incendie dans une des pièces», a raconté le lieutenant Frédéric Jean du SPL à La Presse Canadienne.

Les policiers ont alors fait venir les pompiers et l’immeuble a été évacué pendant quelques heures.

Les services d’urgence ont trouvé à l’intérieur d’une chambre le corps de la femme âgée de 43 ans.

«La cause du décès est inconnue, a dit le lieutenant Jean. On ne sait pas si elle est décédée avant le feu ou à cause du feu. (…) Quand les pompiers se sont présentés sur les lieux, le feu était déjà éteint. Il s’est éteint de lui-même.»

Les policiers ignorent à quel moment le feu a eu lieu puisqu’aucun voisin n’avait appelé les urgences pour rapporter un incendie.

Les dommages sont seulement à l’appartement

Là encore, le dossier a été transféré à la section des crimes majeurs pour déterminer les causes exactes du décès.