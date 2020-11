Deux petites communautés du New Hampshire ont voté juste après le coup de minuit

DIXVILLE NOTCH, N.H. — Deux petites communautés du New Hampshire ont voté pour la présidence juste après le coup de minuit, l’une d’elles marquant le 60e anniversaire du début de la tradition du vote dans les premières minutes du jour de l’élection.

Les résultats à Dixville Notch, près de la frontière canadienne, ont été un balayage pour l’ancien vice-président Joe Biden qui a remporté les cinq voix de la ville. À Millsfield, à 20 kilomètres au sud, le républicain Donald Trump a obtenu 16 voix, comparativement à cinq pour M. Biden.

Normalement, il y aurait un banquet et beaucoup de journalistes entassés dans un petit espace pour observer la tenue du vote, a souligné la semaine dernière Tom Tillotson, modérateur de Dixville Notch. Mais ce n’est plus possible à cause de la pandémie de coronavirus. Il a également été difficile de maintenir la tradition vieille de 60 ans, qui a commencé en novembre 1960.

«Soixante ans — et malheureusement, nous ne pouvons pas célébrer (cet anniversaire)», a-t-il déclaré.

Une troisième communauté ayant l’habitude du vote à minuit, Hart’s Location, a suspendu la tradition cette fois en raison de problèmes liés à la COVID-19. Elle a décidé de tenir le vote de 11 h à 19 h, mardi. La ville dans les montagnes Blanches a commencé le vote anticipé en 1948 pour accueillir les cheminots qui devaient être au travail avant les heures normales de vote. Elle a cessé la pratique en 1964, avant de la reprendre en 1996.

Ces communautés votent également juste après minuit pour la première primaire présidentielle du New Hampshire, le 11 février. Cela a failli ne pas se passer cette année à Dixville Notch, puisque le déménagement d’un résidant laissait les quatre autres sans le minimum nécessaire pour assumer diverses responsabilités électorales. Ce problème a été résolu après l’emménagement d’un entrepreneur travaillant sur les rénovations du complexe Balsams, désormais fermé, où la tradition du vote à minuit a commencé.

Pendant des années, le vote a eu lieu dans la salle d’une enceinte en bois tapissée de souvenirs politiques au Balsams, qui a fermé ses portes en 2011. Certains de ces articles ont été apportés dans une ancienne école culinaire sur la propriété, là où s’est tenu le vote de mardi.