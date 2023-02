Deux policiers du SPVM ont présenté «une déclaration qu’il savait fausse ou inexacte»

MONTRÉAL — Le Comité de déontologie policière du Québec conclut que deux policiers montréalais ont présenté «une déclaration qu’il savait fausse ou inexacte» aux enquêteurs à la suite du décès en détention d’un homme de 23 ans, en 2017.

Le juge administratif Benoit Mc Mahon estime aussi que les agents Mathieu Paré et Dominic Gagné — depuis promu sergent-détective — ont été négligents ou insouciants à l’égard de la santé ou de la sécurité du prévenu, en inscrivant sur un formulaire d’admission qu’il ne souffrait d’aucune condition médicale ni ne prenait de médicaments.

David Tshiteya Kalubi est mort le 8 novembre 2017 dans une cellule de détention à la Cour municipale de Montréal. Quelques heures plus tôt, il avait dit à l’agent Gagné, lors du processus d’admission, qu’il souffrait d’anémie et qu’il prenait des médicaments pour cette maladie.

Cette interaction entre M. Kalubi et l’agent Gagné a été captée sur vidéo, et ce document contredit les rapports écrits et les déclarations orales des deux policiers faites au Bureau des enquêtes indépendantes.

Les deux policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont tenté de faire exclure de la preuve déposée devant le Comité de déontologie les comptes rendus écrits de leur intervention et leurs déclarations orales. Le juge administratif Mc Mahon a rejeté leur requête.

En 2019, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) avait décidé, après avoir analysé le rapport du BEI, que les gestes des deux policiers ne constituaient pas un cas de négligence criminelle. Le DPCP concluait que la maladie cardiaque qui avait tué M. Kalubi, selon l’autopsie, n’était pas liée à son incapacité à accéder à ses médicaments contre l’anémie.

Les sanctions à l’encontre des deux policiers du SPVM seront décidées ultérieurement par le Comité de déontologie policière du Québec.