Deux séismes d’une magnitude de 6,3 tuent au moins 15 personnes en Afghanistan

ISLAMABAD — Deux tremblements de terre d’une magnitude de 6,3 ont fait au moins 15 morts et près de 40 blessés dans la province de Herat en Afghanistan, samedi, selon Mohammad Abdullah Jan, porte-parole de l’autorité nationale de gestion des catastrophes du pays.

M. Jan a indiqué que quatre villages du district de Zenda Jan, dans la province d’Herat, ont été les plus touchés par les secousses. Des dizaines de maisons ont été endommagées.

L’institut géologique des États-Unis (USGS) a signalé deux séismes d’une magnitude de 6,3. L’épicentre était situé à 40 kilomètres au nord-ouest de la ville d’Herat. Il y a eu une réplique d’une magnitude de 5,5.

Une carte sur le site web de l’USGS indique sept tremblements de terre dans la région. Au moins cinq tremblements de terre puissants ont frappé la ville vers midi, a déclaré Abdul Shakor Samadi, un résident de la ville de Herat. «Tous les habitants sont sortis de chez eux», a rapporté M. Samadi. «Les maisons, les bureaux et les magasins sont vides et l’on craint d’autres tremblements de terre. Ma famille et moi étions à l’intérieur de notre maison, j’ai senti le tremblement de terre». Les membres de sa famille ont commencé à crier et se sont précipités à l’extérieur, de peur de retourner à l’intérieur.

Les liaisons téléphoniques ont été interrompues, ce qui a rendu difficile l’obtention d’informations sur les zones touchées. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des centaines de personnes dans les rues, devant leurs maisons et leurs bureaux, dans la ville d’Herat. La province d’Herat est limitrophe de l’Iran. Le séisme a également été ressenti dans les provinces voisines de Farah et Badghis, selon les médias locaux.

Abdul Ghani Baradar, vice-premier ministre responsable des affaires économiques et nommé par les talibans, a présenté ses condoléances aux personnes décédées et blessées à Herat et à Badghis.

En juin 2022, un puissant tremblement de terre avait frappé une région montagneuse et accidentée de l’est de l’Afghanistan. Ce séisme, le plus meurtrier en Afghanistan depuis vingt ans, avait fait au moins 1000 morts et environ 1500 blessés.