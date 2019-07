Deux séismes ont été «légèrement ressentis» au Nouveau-Brunswick lundi matin

Un séisme de magnitude 3,7 a légèrement secoué lundi matin le nord-est du Nouveau-Brunswick, sans faire de blessés ni de dommages.

Selon Séismes Canada, le tremblement de terre a été «légèrement ressenti» à 9 h 47 dans les comtés de Gloucester et de Restigouche.

Des habitants de certaines parties de ces régions ont déclaré que leur résidence avait été secouée par le séisme, mais aucun dommage ni blessure n’a été signalé.

Par ailleurs, une réplique de 3,4 a été légèrement ressentie à 12 h 44 à Nigadoo, Belledune et Robertville. Il n’y a non plus aucun rapport de dommages et aucun ne serait prévu, indique Séismes Canada.

Les deux séismes ont été localisés à environ 15 km au nord-ouest de Petit Rocher, dans la baie des Chaleurs.