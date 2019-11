Deux suspects arrêtés pour une agression armée à Montréal

MONTRÉAL — Deux suspects ont été arrêtés après avoir fui les lieux d’une agression armée dans le secteur Bordeaux-Cartierville, mardi soir, à Montréal. D’autres individus sont toujours recherchés par les policiers.

Un appel au 911, entré vers 19h10 et rapportant une bagarre impliquant cinq à six personnes dans un stationnement commercial, a mené les policiers à l’intersection du boulevard Henri-Bourassa et de l’avenue de Bois-de-Boulogne.

Sur place, ils ont découvert une victime gisant au sol. L’homme âgé d’une vingtaine d’années aurait été blessé à l’arme blanche au haut et au bas du corps. Il a été transporté en centre hospitalier, mais on ne connaît pas son état de santé pour le moment.

Selon l’agent Caroline Chèvrefils du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), des suspects ont fui les lieux à bord d’une voiture et ont été interceptés à l’angle du boulevard de l’Acadie et de la rue de Port-Royal.

«Deux hommes ont été arrêtés et transportés en centre de détention. Ils seront rencontrés par les enquêteurs au cours de la nuit», a précisé la porte-parole du SPVM.

D’autres suspects auraient été impliqués dans la bagarre et sont actuellement recherchés.