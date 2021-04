Deux suspects recherchés en lien avec de violentes agressions à Montréal

MONTRÉAL — Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l’aide de la population afin d’identifier deux suspects liés à des agressions distinctes survenues dans les derniers mois au parc La Fontaine et dans un wagon de la ligne bleue du métro.

Le premier homme recherché serait l’auteur de deux agressions armées survenues près de l’étang du parc La Fontaine, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à la fin du mois de mars.

Les enquêteurs rapportent qu’il a d’abord été aperçu en train d’agresser deux personnes le 21 mars vers 19h30. L’une des victimes a alors réussi à le prendre en photo.

Le lendemain vers 20h, une personne a été poignardée à la poitrine dans le même secteur par un homme armé de deux couteaux et d’un coup-de-poing américain, qui a ensuite pris la fuite à pied. La victime a pour sa part été conduite d’urgence à l’hôpital, mais elle serait désormais hors de danger, selon les informations du SPVM.

Le suspect est un homme dans la vingtaine mesurant environ 1,95 m (6 pieds et 4 pouces) et pesant autour de 90 kilogrammes, soit près de 200 livres. Au moment des agressions, il avait les cheveux rasés et portait une barbe. Il était vêtu d’un blouson blanc avec un écusson du drapeau des États-Unis et d’un chandail à capuchon noir avec l’inscription de la NASA. Il aurait prononcé quelques phrases en anglais et en arabe. Il a une dent cassée.

Violente agression dans le métro

Le second suspect serait responsable d’une agression survenue le 29 janvier vers 16h à la station Université-de-Montréal. Le SPVM rapporte que sa victime a subi des blessures sérieuses après avoir été rouée de coups de poing et de coups de pied dans un wagon.

Selon des images de caméras de surveillance, la personne recherchée est un homme noir dans la trentaine. Il serait entré dans le métro à la station Acadie pour ensuite débarquer à la station Université-de-Montréal et emprunter un taxi d’une entreprise inconnue, dont la plaque d’immatriculation débute par FR07. Il portait alors un manteau matelassé gris, un pantalon noir et des chaussures noires et blanches. Il se serait adressé à sa victime en anglais. Les images peuvent êtres visionnées ici: https://www.youtube.com/watch?v=Zf_eKUEgzXk

Toute personne détenant des informations pouvant aider les enquêteurs peut communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.