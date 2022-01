Deux touristes canadiens tués et un autre blessé dans une fusillade au Mexique

MÉXICO — Deux touristes canadiens ont été tués et un autre a été blessé dans une fusillade survenue vendredi dans un hôtel sur le littoral de la mer des Caraïbes au Mexique, ont annoncé les autorités de l’État.

Le chef de la sécurité de l’État de Quintana Roo, Lucio Hernández, a déclaré sur Twitter que les autorités recherchaient un client de l’hôtel Xcaret relativement à la fusillade. Il a relayé une photo d’un homme marchant avec une arme de poing.

Le complexe Xcaret est situé au sud de Playa del Carmen.

M. Hernández a déclaré que les trois victimes avaient été transportées à l’hôpital, et que deux d’entre elles avaient succombé.

Le bureau du procureur de l’État de Quintana Roo a déclaré sur Twitter que le suspect de la fusillade était apparemment un client et que les autorités policières canadiennes l’avaient informé qu’il s’agissait d’un criminel connu avec des antécédents importants liés à des vols qualifiés, à la drogue et aux armes. Les deux victimes décédées avaient aussi des antécédents criminels.

Il s’agit du plus récent acte de violence le long de la célèbre Riviera Maya du Mexique, joyau de son industrie touristique.

En novembre, une fusillade sur la plage de Puerto Morelos a fait deux morts parmi les trafiquants de drogue présumés. Les autorités ont déclaré qu’il y avait une quinzaine d’hommes armés appartenant à un groupe criminalisé qui s’y disputaient apparemment le contrôle du trafic de drogue.

Fin octobre, plus au sud dans la destination décontractée de Tulum, deux touristes – un blogueur de voyage californien né en Inde et un Allemand – ont été pris entre les feux croisés apparents de trafiquants de drogue rivaux et tués.

À la suite de ces événements, le président Andrés Manuel López Obrador a envoyé près de 1500 membres de la Garde nationale pour renforcer la sécurité dans la région.