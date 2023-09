Deux travailleurs humanitaires, dont un Canadien, ont été tués en Ukraine

KYÏV, Ukraine — Deux travailleurs humanitaires, dont un Canadien, ont été tués samedi dans l’est de l’Ukraine lorsque des bombardements russes ont touché une camionnette transportant l’équipe d’une organisation non gouvernementale.

Quatre bénévoles de l’organisme Road to Relief, qui aide à évacuer les blessés des lignes de front, se sont retrouvés coincés à l’intérieur de la camionnette lorsqu’elle a été visée par des obus près de la ville de Tchassiv Iar vers 10 h, heure locale, samedi matin.

«Leur véhicule a été attaqué par les Russes. Après avoir été touchée directement, la camionnette s’est renversée et a pris feu», a indiqué Road to Relief dans une publication sur son compte Instagram.

Selon l’organisation, le Canadien Anthony Ihnat, surnommé «Tonko», est mort dans l’attaque et son corps a pu être retrouvé.

Brave To Rebuild, un autre organisme à but non lucratif avec qui M. Ihnat collaborait, a aussi confirmé son décès dans une publication sur les réseaux sociaux.

«En 2022, il a vendu son camion et est venu en Ukraine dans le seul but d’aider le peuple ukrainien en cette période de besoin», a souligné Brave To Rebuild.

« »Tonko » s’est porté volontaire pour Brave à de nombreuses reprises, aidant inlassablement d’autres organisations. Il a aidé à porter des bagages à la frontière polonaise, faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire, reconstruire des écoles, en plus de participer à des opérations d’évacuation.»

Dans son message, l’organisme a précisé que M. Ihnat, un descendant slovaque, était âgé de 58 ans et vivait en Ontario. Il était aussi un partisan des Maple Leafs de Toronto.

«Un homme beau, sensible, toujours joyeux, brillant, attentionné et travaillant», a ajouté Brave To Rebuild, avant de citer directement quelques paroles de M. Ihnat sur ses motivations à se rendre en Ukraine.

«La nouvelle situation critique dans votre pays m’a profondément touché. Mes parents sont originaires de Slovaquie. Je n’ai pas eu l’occasion de m’y rendre, mais c’est tout près d’ici. J’ai donc également des sentiments chaleureux pour l’Ukraine. Je suis ici pour apporter toute l’aide que je peux.»

Les collègues de M. Ihnat Ruben Mawick, un Allemand, et Johan Mathias Thyr, un Suédois, ont été grièvement blessés par des éclats d’obus et ont subi des brûlures. Ils ont été transportés vers des hôpitaux séparés, «loin des lieux».

Après l’attaque, Road to Relief a fait savoir qu’elle n’arrivait pas à localiser la quatrième passagère de la camionnette, Emma Igual, une ressortissante espagnole qui était sa directrice. Quelques heures plus tard, le ministre espagnol des Affaires étrangères par intérim, José Manuel Albares, a cependant indiqué aux médias espagnols avoir reçu une «confirmation verbale» du décès de Mme Igual, qui était âgée de 32 ans.

Les bénévoles étaient en route pour aller évaluer les besoins des civils en banlieue de Bakhmout, a indiqué Road to Relief. Cette ville de l’est du pays a connu la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre avant de tomber aux mains de Moscou en mai.

Les forces ukrainiennes ont conservé la banlieue ouest de Bakhmout et lancent une contre-offensive dans la région.