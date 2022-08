Deux villages russes évacués après l’incendie d’un dépôt de munitions

KIEV — Les habitants de deux villages de la région russe de Belgorod, à la frontière nord-est de l’Ukraine, ont été évacués après un incendie dans un dépôt de munitions près du village de Timonovo. L’incendie est le dernier d’une série d’incidents destructeurs sur le territoire occupé par la Russie en Ukraine ou à l’intérieur même de la Russie.

Environ 1100 personnes résident dans les villages de Timonovo et Soloti, à environ 25 kilomètres de la frontière ukrainienne. L’incendie de jeudi soir n’a fait aucune victime, a déclaré vendredi le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov.

L’incendie est survenu quelques jours après l’explosion d’un autre dépôt de munitions dans la péninsule ukrainienne de la mer Noire en Crimée, un territoire occupé par la Russie depuis 2014.

La semaine dernière, neuf avions de combat russes auraient été détruits sur une base aérienne en Crimée, démontrant à la fois la vulnérabilité des Russes et la capacité des Ukrainiens à frapper loin derrière les lignes ennemies. Les autorités ukrainiennes ont cessé de revendiquer publiquement si elles étaient responsables.

Mais le président Volodymyr Zelensky a fait allusion aux attaques ukrainiennes derrière les lignes ennemies après les explosions en Crimée, que la Russie a qualifié d’acte de «sabotage».

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a affirmé vendredi dans une allocution télévisée que les déclarations de responsables ukrainiens concernant des installations de frappe en Crimée marquent «une escalade du conflit ouvertement encouragée par les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN».

M. Ryabkov a indiqué que des responsables russes avaient mis en garde les États-Unis contre de telles actions lors d’appels téléphoniques avec des membres de haut niveau de l’administration Biden, ajoutant que «l’implication profonde et ouverte des États-Unis» dans la guerre en Ukraine «met effectivement les États-Unis sur le point de devenir un parti au conflit».

«Nous ne voulons pas d’escalade, nous aimerions éviter une situation où les États-Unis deviennent une partie au conflit, mais jusqu’à présent, nous n’avons pas vu leur volonté de considérer profondément et sérieusement ces avertissements», a-t-il mentionné.

Inquiétudes autour de la centrale nucléaire

Pendant ce temps, Kiev et Moscou ont continué à s’accuser d’avoir bombardé la plus grande centrale nucléaire d’Europe, attisant les craintes internationales d’une catastrophe sur le continent.

Vendredi, Nikolai Patrushev, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, a accusé les États-Unis d’encourager les attaques ukrainiennes contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud de l’Ukraine. L’installation est contrôlée par les forces russes peu de temps après le début de l’invasion le 24 février.

«En cas de catastrophe technologique, ses conséquences se feront sentir aux quatre coins du monde, a déclaré M. Patrushev. Washington, Londres et leurs complices en assumeront l’entière responsabilité.»

L’Ukraine a accusé la Russie de stocker des troupes et des armes à l’usine de Zaporizhzhia et d’utiliser ses terrains pour lancer des frappes contre le territoire sous contrôle ukrainien. Des responsables ukrainiens et des analystes militaires affirment que les forces de Moscou ont cyniquement utilisé la centrale comme bouclier, sachant que les Ukrainiens hésiteraient à riposter.

La Russie a nié les accusations et, à son tour, a accusé les forces ukrainiennes de bombarder à plusieurs reprises l’usine.

Après une visite en Ukraine jeudi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que M. Zelensky lui avait demandé de veiller à ce que la Russie retire les armes stockées dans la centrale, représentant une «étape importante pour la paix mondiale».

M. Erdogan, dont le pays entretient des relations étroites avec l’Ukraine et la Russie, a avancé qu’il discuterait de la question avec le président russe Vladimir Poutine, affirmant que «la Russie doit faire sa part à cet égard».

Le président turc a fait ces commentaires à un groupe de journalistes turcs à son retour d’une visite avec le président Zelensky et le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), António Guterres, en Ukraine jeudi soir. Ses propos ont été rapportés vendredi par l’agence publique turque Anadolu et d’autres médias.

Lors de la réunion dans la ville occidentale de Lviv, loin des lignes de front, les dirigeants ont discuté de l’élargissement des échanges de prisonniers de guerre et de l’organisation de la visite d’experts de l’ONU en énergie atomique pour aider à sécuriser la centrale nucléaire.

Dans d’autres développements :

— Au moins cinq personnes ont été tuées et 10 autres blessées par le bombardement russe de villes et de villages de la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, selon les autorités régionales. Les bombardements ont endommagé des bâtiments résidentiels et des infrastructures civiles dans la région assiégée où les forces russes poussent pour rattraper des zones encore détenues par l’Ukraine.

– Au moins un civil est mort vendredi matin dans le bombardement russe de la ville de Kharkiv, au nord-ouest de la région de Donetsk. Des missiles russes dans la ville portuaire méridionale de Mykolaïv ont aussi de nouveau frappé des installations portuaires et un bâtiment universitaire qui avait déjà été touché par des bombardements plus tôt cette semaine. Une personne a été blessée dans les attaques, ont rapporté les autorités.