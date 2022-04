Deux votes rapprochent Amazon d’une syndicalisation

NEW YORK — Les syndicalistes ont toujours su qu’il serait ardu de convaincre les travailleurs d’Amazon de se syndiquer.

Mais deux votes étonnamment serrés leur donnent de l’espoir.

À Staten Island, dans l’État de New York, 1518 employés d’entrepôt ont jusqu’à présent voté «oui» à la formation d’un syndicat, mais 1154 ont voté «non», selon un premier dépouillement dévoilé jeudi soir par le National Labor Relations Board (NLRB) des États-Unis, qui supervise les deux votes. Le décompte se poursuivait vendredi matin.

Pendant ce temps, des employés d’Amazon à Bessemer, dans l’Alabama, semblent avoir rejeté la formation d’un syndicat, mais certains bulletins contestés pourraient changer l’issue du scrutin. Le vote était de 993 à 775 contre le syndicat. Une audience pour réviser 416 bulletins contestés aura toutefois lieu au cours des prochains jours.

Si une majorité d’employés votent ultimement «oui» à Staten Island ou à Bessemer, il s’agira de la première syndicalisation réussie dans l’histoire d’Amazon aux États-Unis. Le deuxième employeur privé en importance au pays tente par tous les moyens d’empêcher ses employés de s’organiser.

Les campagnes syndicales surviennent à un moment de grande agitation ouvrière au sein de plusieurs sociétés. Les employés de plus de 140 restaurants Starbucks des États-Unis, par exemple, ont demandé des votes syndicaux, et plusieurs ont déjà réussi à s’organiser.

John Logan, un expert du monde du travail à l’université San Francisco State, a dit que les premiers dépouillements à New York sont «stupéfiants». Le nouveau syndicat Amazon Labor Union (ALU), qui mène la campagne à Staten Island, n’est pas appuyé par un syndicat bien établi et est dirigé par des employés actuels et anciens de l’entrepôt.

«Je ne pense pas que plusieurs croyaient que l’Amazon Labor Union avait la moindre chance de gagner, a-t-il dit. Et je pense que nous verrons dorénavant plus (d’approches) comme celle-là.»

Après une défaite cuisante à Bessemer l’an dernier, quand une majorité d’employés avaient voté contre la formation d’un syndicat, le Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU) des États-Unis a obtenu une deuxième chance quand le NLRB a ordonné une reprise après avoir déterminé qu’Amazon avait influencé le premier vote.

Même si le RWDSU tire présentement de l’arrière, M. Logan estime que les résultats préliminaires sont remarquables puisque le syndicat a réussi à rétrécir l’écart depuis l’an dernier.

Le président du RWDSU, Stuart Appelbaum, a dit jeudi que le syndicat a l’intention de contester la manière dont Amazon a organisé le vote à Bessemer, mais il n’a pas voulu donner plus de détails.

Chris Smalls, un employé remercié par Amazon qui dirige l’ALU dans son combat à Staten Island, continue de croire à la victoire.

«D’être en avance au premier jour et de détenir une avance de quelques centaines de voix face à une compagnie qui vaut 1000 milliards $ US, c’est le meilleur sentiment du monde», a dit M. Smalls au terme du dépouillement de jeudi.

Amazon a déployé l’artillerie lourde avant les deux votes. Le mastodonte du commerce en ligne a organisé des rencontres obligatoires pendant lesquelles on a expliqué aux travailleurs que les syndicats étaient une mauvaise idée.

La compagnie a aussi lancé des sites internet anti-syndicats à l’intention des travailleurs, en plus de tapisser l’entrepôt de Staten Island d’affiches en anglais et en espagnol appelant à un rejet du syndicat.

Amazon a apporté certains changements à Bessemer, mais le géant a laissé en place une boîte postale qui avait incité le NLRB à invalider le vote de l’an dernier. Installée dans le stationnement de l’entrepôt, cette boîte postale donne la fausse impression qu’Amazon organise le vote et tous les employés qui l’utilisent peuvent être filmés par des caméras de surveillance, ce qui représente une tactique d’intimidation, selon le syndicat.

Amazon a révélé jeudi avoir dépensé 4,2 millions $ US en 2021 pour des «consultants en relations de travail», que les syndicalistes reprochent à l’entreprise d’engager pour inciter les employés à ne pas s’organiser. On ne sait pas combien Amazon a dépensé pour de tels services en 2022.

Les employés de l’entrepôt de Bessemer sont majoritairement noirs, à l’image de la population de la ville. Les syndicalistes réclament de meilleures conditions de travail. Le salaire d’un employé à temps plein est d’au moins 15,80 $ US par heure, soit environ 1 $ US de plus que la moyenne de la ville.

Plus des deux tiers des employés de l’entrepôt de Staten Island sont des Noirs et des Latinos, tandis que la majorité des gestionnaires sont des Blancs ou des Asiatiques. Les employés réclament des pauses plus longues, des congés rémunérés en cas de blessure et un taux horaire de 30 $ US par heure, alors que la compagnie en offre 18 $ US. Le salaire moyen dans ce coin des États-Unis est de 41 $ US par heure, selon des données fédérales.

Un porte-parole d’Amazon a mis en relief tous les avantages offerts aux employés, notamment un régime de retraite et une aide pour les frais scolaires.

«En tant que compagnie, nous ne considérons pas que les syndicats sont la meilleure solution pour nos employés, a dit le porte-parole dans un courriel. Nous souhaitons continuer à travailler directement avec notre équipe pour continuer à faire d’Amazon un endroit fantastique où travailler.»