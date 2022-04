Deuxième journée de grève des 26 000 fonctionnaires du SFPQ

MONTRÉAL — Les quelque 26 000 fonctionnaires membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec débraient pour une deuxième journée consécutive, mercredi.

Ils manifestent d’ailleurs dans plusieurs municipalités du Québec, notamment devant les palais de justice de Montréal et de Québec, de 9h à 13h.

Le SFPQ détient un mandat de 10 jours de grève à être exercé au moment opportun. Ses membres avaient déjà débrayé une première fois le 30 mars.

Il s’agit surtout d’employés de bureau et de techniciens, à l’emploi des différents ministères et organismes gouvernementaux, comme la Société de l’assurance automobile du Québec, la Régie de l’assurance maladie ou la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Les services essentiels sont assurés, comme les évacuations médicales par le transport aérien gouvernemental ou bien l’émission des chèques d’aide sociale.

Les négociations ne sont pas rompues avec le gouvernement du Québec. Le SFPQ, un grand syndicat indépendant des centrales syndicales, s’attend à d’autres rencontres dans les prochains jours.

La convention collective des fonctionnaires du SFPQ est échue depuis le 31 mars 2020.