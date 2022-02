Deuxième journée de manifestation à Fredericton : deux arrestations

Pour une deuxième journée consécutive, des manifestants se sont réunis à Fredericton pour protester contre les mesures de santé publique liées à la COVID-19. Deux arrestations ont eu lieu.

En début de soirée samedi, la police de la capitale du Nouveau-Brunswick continuait de surveiller la manifestation en cours.

Deux hommes ont été arrêtés pour des infractions au Code criminel, a indiqué la Force policière de Fredericton par communiqué. Plusieurs contraventions ont également été émises, notamment pour avoir tiré des feux d’artifice et en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence. Un véhicule a aussi été saisi.

Environ 700 personnes ont participé à la manifestation au cours de la journée, en plus de 300 véhicules qui ont participé aux convois associés dans le centre-ville, ont estimé les forces de l’ordre.

En milieu d’après-midi, plusieurs rues du centre-ville, à proximité de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, ont dû être fermées à la circulation pendant environ une heure. Un groupe de participants s’est aussi rendu à pied à l’hôtel de ville.

Le pont de la route de Nevers a également été fermé pendant une courte période.

Vendredi, quelques centaines de personnes avaient klaxonné et agité des pancartes et des drapeaux canadiens près de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, dans un convoi inspiré des manifestations de camionneurs et de leurs sympathisants à travers le pays.